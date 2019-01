Bodo proti okužbi z virusom HPV po novem cepljeni tudi dečki?

Na Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so odprli cepilno mesto za cepljenje proti okužbi z virusi HPV, s katerim lahko preprečimo nastanek raka materničnega vratu. Samoplačniško cepljenje izven nacionalnega programa, ki poteka od leta 2009, bo potekalo v specialističnih ginekoloških ambulantah Leonišča.

Od leta 2009 je cepljenje proti HPV vključeno v državni program cepljenja in se izvaja pri deklicah v 6. razredu osnovne šole. Do starosti 15 let je za cepljenje potrebna privolitev staršev. Ginekologi UKC Ljubljana podpirajo cepljenje deklic, hkrati pa svetujejo, naj se cepijo tudi dečki. Aktivnosti za vključitev dečkov v državni program cepljenja proti HPV že potekajo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Cepljenje je najbolj smiselno do 26. leta starosti, pogojno pa tudi do 45. leta. Deklicam, ki so stare 12 let, in zamudnicam je omogočeno cepljenje na stroške Zavoda za zdravstveno zavarovanje pri pristojnih šolskih dispanzerjih.

Okužba s HPV je najpogostejša virusna spolno prenosljiva okužba. Mladi se s temi virusi lahko okužijo že kmalu po začetku spolnih aktivnosti, za prenos okužbe pa je dovolj le ljubkovanje. Manj nevarni genotipi lahko povzročajo genitalne bradavice, nevarnejši predrakave in rakave spremembe spolovil, zadnjika, ustne votline in žrela.

Pojavnost genitalnih bradavic je enaka pri obeh spolih. Če bi cepili vse mladostnike, ne glede na spol, bi preprečili ali močno zmanjšali možnosti za prenos okužbe s HPV, še opominjajo ginekologi.

"Z vidika preventivne medicine bi lahko bolje poskrbeli za preprečevanje bolezni"

Na današnji 14. redni seji Državnega sveta Republike Slovenije (DS RS) je državni svetnik Peter Požun podal predlog, naj Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravi in predloži vlogo za obravnavo predloga za vključitev cepljenja proti okužbam HPV za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili.

"Z vidika preventivne medicine bi lahko bolje poskrbeli za preprečevanje navedene bolezni. Posledično sem predlagal vključitev cepljenja proti okužbam s HPV v Program cepljenja in zaščite z zdravili tudi za dečke, ki obiskujejo šesti razred osnovne šole, torej pred začetkom spolnega življenja," je pojasnil Požun.