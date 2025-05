Bodo ravnatelje odslej potrjevali in razreševali ministri?

Člani odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino bodo obravnavali vladni predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta med drugim prinaša financiranje razvoja in investicij v izobraževanje, vezano na BDP. Hkrati bi se po predlogu uvedlo tudi soglasje ministra k imenovanju ravnatelja.