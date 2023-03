Bodo raziskovalci končno ustrezno plačani za trud, ki ga vlagajo v svoje delo?

Visokošolski sindikat Slovenije nasprotuje noveli Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) in podzakonskim aktom. Kot navajajo, z njim "vlada po hitrem postopku uvaja neposredno kršenje načela o enakem plačilu za enako delo ter ustvarja nova nedopustna plačna nesorazmerja zaposlenih v javnih organizacijah na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti."

Navedbe sindikata so za 24ur.com komentirali na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, kjer zanikajo trditve, da z novelo uvajajo nov način nagrajevanja. Kot pravijo, "je bil na podlagi široke in daljše obdobje trajajoče javne razprave stimulativen način nagrajevanja uveden že v veljavnem zakonu (64. člen)." Kot navajajo, novela zakona samo dodatno ureja področje 'nacionalne reference', kar bo omogočilo ustrezno implementacijo sistema. Na ministrstvu opozarjajo, da je nagrajevanje raziskovalcev "ena od šibkih točk slovenskega raziskovalnega sistema, ki preprečuje večjo privlačnost slovenskih raziskovalnih institucij" .

Očitke o diskriminaciji zavračajo, saj so prepričani, "da bi bilo diskriminatorno, če bi bil drugačen sistem nagrajevanja vzpostavljen za inštrumente, do katerih nimajo vsi raziskovalci dostopa pod enakimi pogoji, kar pa v konkretnem primeru ni res. Možnosti so pod enakimi pogoji odprte za vse raziskovalce in institucije."

"Prepričani smo, da med raziskovalci obstajajo pomembne razlike, ne samo v mednarodno primerljivi odličnosti, temveč tudi v njihovi zmožnosti pridobivanja velikih mednarodnih projektov ali sodelovanja v njih. Menimo, da je delo v velikih mednarodnih projektih, kjer so pogoji dela in predvsem pogoji za pridobitev financiranja, bistveno zahtevnejši od dela v domačem okolju. Že sedaj obstaja sistem, ko so raziskovalci financirani v okviru inštrumentov MSCA financiranji po enotni metodologiji Evropske komisije, upoštevajoč nacionalni korekcijski koeficient. V primeru takšnega financiranja so raziskovalci za čas in v deležu, kot sodelujejo na takšnem projektu, začasno izvzeti iz enotnega plačnega sistema," pojasnjujejo na ministrstvu.

Glavni tajnik Sindikata, vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj pravi, "da gre za povsem legitimno in ustrezno možnost raziskovalcev, ki delajo na projektih, ki ne obremenjujejo slovenskega proračuna, da se temu primerno to ovrednoti." Po njegovem mnenju gre za možnost, ki zmanjšuje manko, ki so ga raziskovalci do zdaj imeli pri vrednotenju teh nalog, vezane na projekte.

Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino bo danes na zahtevo poslanskih skupin Svoboda, SD in Levice obravnaval novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti s ciljem doseči večjo povezanost sistema financiranja ter omogočiti večjo fleksibilnost, predvidljivost in preglednost celotnega sistema.

Novela ZZrID omogoča večji vpliv politike pri imenovanju vodstva agencije ARIS

Predsedniki in predsednice Znanstvenih svetov pa opozarjajo še na eno nedopustnost, ki jo prinaša ZZrID. In sicer glede sprememb v upravljanju Javne agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS). Kot navajajo v pozivu, so v znanstveno-raziskovalni sferi pozdravili nedavno sprejetje tega zakona, ki je nastavilo ustrezna izhodišča za tehnološki in družbeni razvoj ter ustrezno vlogo znanosti v slovenski družbi. Opozarjajo pa, da je ključno, da so organi, ki odločajo o upravljanju znanosti, visoko kompetentni in da v njih sodelujejo najbolj sposobni posamezniki. "Ker gre za zahtevna mesta, kjer je edino možno merilo strokovna usposobljenost in visoka osebna integriteta posameznikov, se povsod v razvitem svetu na tem mestu omejuje vpliv politike. Takšna varovala so bila doslej denimo določila, da javne raziskovalne organizacije lahko vodijo le osebe z doktoratom znanosti in dokazanimi dosežki na tem področju," navajajo in dodajajo, da v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZZrID te varovalke ni več, kar omogoča, da lahko politika, sedanje ali prihodnjih koalicij, na to odgovorno mesto postavi skoraj kogarkoli.

"Tako odstopanje od uveljavljenih norm, ki veljajo v EU in drugih razvitih državah, s katerimi želimo tekmovati, upravičeno vzbuja skrb. Dodatno zaskrbljenost povzroča predlagana širitev Upravnega odbora Agencije za dva člana, s čimer bi pridobila vsakokratna politična elita še večjo vlogo pri odločanju o povsem strokovnih zadevah. Po tem predlogu bi imeli predstavniki JRO ter Rektorske konference le po enega predstavnika, kar je popolnoma neuravnoteženo v primerjavi s 4 predlaganimi s strani ministrstev in dveh s strani Gospodarske zbornice. Prav tako se nam ne zdi modro, da v Inovacijskem svetu ni predviden predstavnik raziskovalcev, čeprav imamo v Sloveniji številne raziskovalce, ki so dosegli pomembne znanstvene preboje s prenosom v tehnologijo," še opozarjajo.