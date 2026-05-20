Prvi zbor občanov v Štepanjskem naselju: zahtevajo trajno brezplačno parkiranje

To je prvi zbor občanov v zgodovini Ljubljane, sklican pa je na zahtevo prebivalcev Štepanjskega naselja zaradi posledic uvedenega parkirnega režima in dolgoletnega neurejanja parkirne problematike v naselju, so sporočili iz Iniciative za Štepanjsko naselje. Prebivalke in prebivalci na zboru predstavljajo svoje izkušnje, stališča in predloge glede parkirne politike Mestne občine Ljubljana ter vpliva novih ukrepov na kakovost bivanja v soseski. Na zbor so povabili predstavnike Mestne občine Ljubljana z županom Zoranom Jankovićem.

Tako prebivalci četrtne skupnosti kot tudi župan Zoran Janković so že v dvorani, v kateri bodo odločali o 17 predlogih Iniciative za Štepanjsko naselje glede urejanja prometa v soseski. Zbor se bo začel z nagovorom župana in predstavniki naselja, potem pa sledi še razprava. V iniciativi med drugim zahtevajo trajno odpravo plačljivega parkirnega režima v naselju, o čemer naj bi na koncu sestanka tudi glasovali, so poročali v oddaji 24UR popoldne.