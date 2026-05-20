Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prvi zbor občanov v Štepanjskem naselju: zahtevajo trajno brezplačno parkiranje

Ljubljana , 20. 05. 2026 15.25 pred 17 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Zbor občanov v Štepanjskem naselju

Zaradi dolgotrajnih težav s parkiranjem v Štepanjskem naselju poteka prvi zbor občanov v zgodovini Ljubljane, kjer bodo prebivalci svoje pomisleke predstavili županu Zoranu Jankoviću. Ta naj bi že bil na sestanku, kjer bo nagovoril prebivalce. Iniciativa zahteva trajno brezplačno parkiranje na območju Štepanjskega naselja, o čemer bodo na koncu sestanka tudi glasovali, so poročali v oddaji 24UR popoldne.

To je prvi zbor občanov v zgodovini Ljubljane, sklican pa je na zahtevo prebivalcev Štepanjskega naselja zaradi posledic uvedenega parkirnega režima in dolgoletnega neurejanja parkirne problematike v naselju, so sporočili iz Iniciative za Štepanjsko naselje. Prebivalke in prebivalci na zboru predstavljajo svoje izkušnje, stališča in predloge glede parkirne politike Mestne občine Ljubljana ter vpliva novih ukrepov na kakovost bivanja v soseski. Na zbor so povabili predstavnike Mestne občine Ljubljana z županom Zoranom Jankovićem.

Tako prebivalci četrtne skupnosti kot tudi župan Zoran Janković so že v dvorani, v kateri bodo odločali o 17 predlogih Iniciative za Štepanjsko naselje glede urejanja prometa v soseski. Zbor se bo začel z nagovorom župana in predstavniki naselja, potem pa sledi še razprava. V iniciativi med drugim zahtevajo trajno odpravo plačljivega parkirnega režima v naselju, o čemer naj bi na koncu sestanka tudi glasovali, so poročali v oddaji 24UR popoldne.

Štepanjsko naselje Ljubljana parkiranje zbor občanov Zoran Janković

Tuje vmešavanje v volitve: Svoboda umaknila zahtevo za izredno sejo

5700 evrov kazni za Slovenca na Hrvaškem

24ur.com Štepanjsko naselje: kaznovanje ali pravična možnost za parkiranje?
24ur.com Slaba volja zaradi plačljivih parkirišč v Kopru: kako bi to reševali novi župani?
24ur.com 'V Štepanjskem naselju primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest'
Cekin.si Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
24ur.com Janković poziva: Prevzemite dovolilnice, po 12. januarju sledijo kazni
24ur.com Dovolilnica ali globa? Stanovalci vztrajajo: to so naša parkirišča
24ur.com Sprememba režima: za parkiranje pod Sv. Joštom nad Kranjem dva evra na dan
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delboy Trotter
20. 05. 2026 17.55
Če bo parkiranje zastonj, prebivalci spet ne bodo zadovoljni ker bodo tam lahko parkirali vsi, od dnevnih migrantov do turistov in raznih firm ki tam puščajo službena vozila.
Odgovori
0 0
medvedJEkriv
20. 05. 2026 17.54
Nobeden blok v socializmu se ni zgradil brez zemljišča in parkirišča, ki mu pripada!
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
20. 05. 2026 17.52
Popolnoma pravilno, en parkir plac na stanovanje.
Odgovori
0 0
Pupa73
20. 05. 2026 17.29
ja sej ni panike,pol ljubljane bo tam parkiral če bo zastonj
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725