Slovenija

Bodo Romi protestirali v Ljubljani?

Novo mesto, 11. 02. 2026 14.16 pred 4 dnevi 3 min branja 50

Avtor:
STA M.V.
Shod romske skupnosti v Črnomlju

V društvu Vstani romski otrok po odpovedi za torek predvidenega shoda v Novem mestu ocenjujejo, da jim pristojni niso dovolj pojasnili, katera dovoljenja potrebujejo, zato jim tudi ni uspelo urediti vseh formalnosti. Na občini slednje odločno zavračajo. Društvo sicer zdaj razmišlja o pripravi shoda v Ljubljani.

Po besedah predsednika društva Mateja Domijana so se pred pripravo shoda obrnili na Mestno občino Novo mesto, kjer pa jim niso dovolj dobro pojasnili, kakšna dovoljenja potrebujejo za shod. Posledično jim za v torek napovedani shod ni uspelo urediti vseh formalnosti in so ga morali odpovedati, je povedal.

Kot pravi, so na občini postopek vodili tako, kot da za izvedbo shoda potrebujejo soglasje lastnika zemljišča na Glavnem trgu, kjer bi potekal shod, kar je v tem primeru Mestna občina Novo mesto. Postopek so tako vodili zato, ker je želelo društvo na shodu uporabiti zvočnike.

V Pravni mreži za varstvo demokracije, ki se je v tem primeru oglasila z izjavo za javnost in podprla društvo, so ob tem začudeni. Prepričani so, da soglasje občine oziroma upravne enote za takšen shod ni potrebno.

"Organizator shoda je pred njegovo prijavo dolžan občino zgolj obvestiti o shodu, ni pa mu treba pridobiti njenega soglasja za uporabo javne površine," pravijo. Prav tako organizator za shod ne potrebuje dovoljenja upravne enote, za katerega sicer društvo, kot je povedal njegov predsednik Domijan, niti ni zaprosilo. Dovoljenje upravne enote je potrebno samo, če gre za shod na javni cesti, ali če se na shodu z zvočnimi ali drugimi napravami povzroča čezmeren hrup, pri čemer dejstvo, da se na shodu uporabljajo zvočniki, samo po sebi še ne izkazuje čezmernega hrupa, pravijo. "Zato je zahteva, ki izvedbo protesta v primeru uporabe zvočnikov pogojuje s pridobitvijo dovoljenja in elaborata za hrup, prekomerna," so zapisali.

V pravni mreži so tako prepričani, da za shod, na katerem ni predviden čezmerni hrup in ne poteka na javni cesti, zadostuje zgolj prijava shoda na policiji.

Takšnemu prepričanju posredno pritrjujejo tudi določbe zakona, ki veljajo v tem primeru in so jih navedli na novomeški upravni enoti. Iz njih izhaja, da mora organizator dovoljenje upravne enote pridobiti zgolj v nekaterih primerih, pri čemer pa iz zakona ni mogoče sklepati, da bi bilo to potrebno za takšno vrsto shoda, kot ga je načrtovalo društvo.

Zakon še določa, da mora organizator v določenih primerih vlogi za izdajo dovoljenja upravne enote priložiti tudi soglasje lastnika zemljišča, če se na shodu z zvočnimi ali drugimi napravami povzroča čezmeren hrup, pa tudi dovoljenje pristojnega organa. A pri tem tudi določa, da soglasje lastnika ni potrebno, če se shod organizira na javni površini, ki ima značaj javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi.

Predsednik društva Domijan je povedal, da niso vedeli, da bi za izvedbo shoda zadostovala zgolj njegova prijava na policiji, saj jim na občini tega niso povedali.

V pravni mreži so prepričani, da bi morali na občini ali policiji društvu podati popolne in pravilne informacije o tem, kakšna dovoljenja potrebujejo za izvedbo shoda, sicer lahko takšno "oblastno ravnanje predstavlja poseg v pravico do protesta, saj država nima zgolj dolžnosti dopuščanja pravice do protesta, ampak pozitivno obveznost, da aktivno omogoča in zagotavlja njeno izvrševanje".

Na novomeški občini namigovanja o zavajanju in preprečevanju shoda odločno zavračajo. Kot pravijo, je društvo shod prijavilo na policiji, pri čemer je imelo tako s strani policije kot tudi s strani občine vse informacije glede možnosti izvedbe shoda.

Sami so sicer, kot pravijo, od društva prejeli zgolj vlogo za brezplačno uporabo nepremičnine, ki so jo obravnavali enako kot vse ostale. Ker vloga ni bila popolna, so društvo pozvali k dopolnitvi. "Ker niso izkazali upravičenosti do brezplačne uporabe, smo, kot običajno, društvo informirali o obrazcu občasne uporabe, katerega pa do danes po podatkih našega dokumentarnega sistema niso vložili," so zapisali.

Domijan zdaj pravi, da se s pripravo shoda v Novem mestu več ne bodo ukvarjali in da razmišljajo, da bi shod pripravili v Ljubljani. To je za zdaj le razmišljanje, ni pa še nič dokončnega, je povedal.

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
E.Nigma
11. 02. 2026 21.58
Pridite v Maribor protestirat. Nazaj bote šli peš.
Odgovori
+3
3 0
E.Nigma
11. 02. 2026 21.54
Bodo Romi protestirali v Ljubljani?. In to Novomeški. Pa to se sliši kot Romi vseh dežel(beri;regij) združite se.
Odgovori
+1
1 0
Betuul
11. 02. 2026 21.48
Z vso pravico na protest? V
Odgovori
-1
0 1
Smuuki
11. 02. 2026 21.30
Bravo. To bo pravi naslov. Zoran jim bo pripravil sendviče in čaj
Odgovori
+6
6 0
Betuul
11. 02. 2026 21.48
Ter povrnil stroške prevoza; ali bencina ???!
Odgovori
+3
3 0
oježeš
11. 02. 2026 21.09
Niso dovolj pojasnili, ali ne želijo razumeti, ker ni po njihovem.
Odgovori
+3
3 0
odpisani zasedli vlado
11. 02. 2026 21.05
Delat naj se spravijo ne pa na neke demonstracije.Dal bi jim jaz po grbi.Golobov šutarjev zakon je že padel saj jim ne bo potrebno plačevati kazni po novem,ker jim socialnih pomoči ne bodo ukinjali.Proti čemu pa bi sedaj lenuhi protestirali mi ni jasno.
Odgovori
+5
5 0
Petur
11. 02. 2026 20.49
Strojani so menda kar dosegli svoje ...
Odgovori
+6
6 0
omega _v6
11. 02. 2026 20.40
Tisti,ki zahtevajo,da so romi priviligirana kasta naj prevzamejo njihove kazni in odgovarjajo za njihova kazniva dejanja!! Če ne bomo pred zakonom vsi enki je konec z državo!! Imeti 30 40 ali 50 tisoč evrov neporavnanih glob in te nekdo še zagovarja je sramota za državo in organizacije!!
Odgovori
+8
8 0
rogla
11. 02. 2026 20.10
Nobenih razlik, naj se vključijo v naš sistem ali pa se izselijo, kjer jim bo lepše in po njihovi kulturi!
Odgovori
+9
9 0
Tenma
11. 02. 2026 20.10
Bolano, to je propad, tist k dela naj ostane, druga izgnat.
Odgovori
+7
7 0
Groucho Marx
11. 02. 2026 19.06
Ko bodo nagruntali, da so takšnale društva bogato plačana, bodo pognala kot gobe po dežju: Brezplačna elektrika za vse, ne samo peščico. Kalašnikovka naša svobodna je izbira. Inštitut za raziskave izogibanja plačevanja prekrškov. Kraja do 500 evrov naša je pravica.
Odgovori
+9
9 0
Rudar
11. 02. 2026 19.00
Naslednji dogodek bo, ko bodo roparji protestirali, ker ne smejo več ropat bank.
Odgovori
+12
12 0
konc
11. 02. 2026 19.16
V Srbiji je že pred leti neka romkinja pojamrala novinarki na televiziji: "Na daju nam, da krademo!" Razlog za te proteste je tudi pri nas tak. Ne pustimo jim več, da bi..."delali".
Odgovori
+9
9 0
bojer
11. 02. 2026 18.57
Koliko komentarjev bo še dovoljeno? En drug članek na to temo je že zaprt ....
Odgovori
+4
4 0
Summer Fridays
11. 02. 2026 18.57
Samo pri nas. Romi protestirajo. Ni čudno, dogaja se v državi, kjer romi nabutajo policijo pa se zgodi nič.
Odgovori
+11
11 0
SpamEx
11. 02. 2026 18.22
Jih podpiram
Odgovori
-20
0 20
konc
11. 02. 2026 18.34
Podpiraj ti njih pri iskanju zaposlitve ali pri ozaveščanju, kaj so zakoni in dolžnosti vsakega odraslega in zrelega človeka!
Odgovori
+19
19 0
SpamEx
11. 02. 2026 18.45
tudi to podpiram
Odgovori
+0
2 2
konc
11. 02. 2026 19.17
Rahel paradoks a?
Odgovori
+4
4 0
aloevera
11. 02. 2026 18.17
Narobe svet. Zivijo na prisvojenih tujih parcelah, na crno od elektrike do vodovoda do ne vem cesa vse, vecina jih dobiva socialno pomoc, kradejo, nadlegujejo, fizicno obracunavajo z ostalimi, morijo... Pa proti cemu imate vi sploh pravico protestirat v tuji drzavi.. navadnemu slovencu pa bi hodli prepotentni rubezi za vsak euro na dom. Kako crno gradnjo, neplacane kazni itd ma vsedejo se mi takoj na racun pa hodijo na obiske. Bog pomagaj res. Me sploh ne bi cudilo, ce se (bognedaj) dosezejo kaj... res narobe svet kaj si eni vse domisljajo.
Odgovori
+18
18 0
antar
11. 02. 2026 18.08
Delat naj grejo, pa bodo imeli za preživetje in za plačilo položnic. Za stanje kakršno je so si krivi sami. Otrok ne pošiljajo v šoli, pred leti so si zažgali vrtec, ne da se jim delat, kradejo in ubijajo poštene ljudi, država jim je dosti pomagala, pa še jim ni prav. Enkrat bodo morali dojeti, da brez dela ni jela.
Odgovori
+15
15 0
Veščec
11. 02. 2026 18.03
a se pripravljajo na pustni karneval,pa to
Odgovori
+6
6 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
11. 02. 2026 17.56
Zna bit zanimivo... Protest Romov... Tega pa se v Srbiji ni... :D:D:D
Odgovori
+11
11 0
borjac
11. 02. 2026 17.21
Bodo Romi protestirali v Ljubljani ?? , seveda lahko protestirajo , lahko tudi strgajo položnice , kajti nihče jim nič ne more , Amnesty Internacional bo poskrbel za to , ali bodo prišli golih rok ali z oro...... , kaj pa domov , bodo prišli ??
Odgovori
+6
6 0
