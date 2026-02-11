Bodo Romi protestirali v Ljubljani?

Po besedah predsednika društva Mateja Domijana so se pred pripravo shoda obrnili na Mestno občino Novo mesto, kjer pa jim niso dovolj dobro pojasnili, kakšna dovoljenja potrebujejo za shod. Posledično jim za v torek napovedani shod ni uspelo urediti vseh formalnosti in so ga morali odpovedati, je povedal.

Kot pravi, so na občini postopek vodili tako, kot da za izvedbo shoda potrebujejo soglasje lastnika zemljišča na Glavnem trgu, kjer bi potekal shod, kar je v tem primeru Mestna občina Novo mesto. Postopek so tako vodili zato, ker je želelo društvo na shodu uporabiti zvočnike.

V Pravni mreži za varstvo demokracije, ki se je v tem primeru oglasila z izjavo za javnost in podprla društvo, so ob tem začudeni. Prepričani so, da soglasje občine oziroma upravne enote za takšen shod ni potrebno.

"Organizator shoda je pred njegovo prijavo dolžan občino zgolj obvestiti o shodu, ni pa mu treba pridobiti njenega soglasja za uporabo javne površine," pravijo. Prav tako organizator za shod ne potrebuje dovoljenja upravne enote, za katerega sicer društvo, kot je povedal njegov predsednik Domijan, niti ni zaprosilo. Dovoljenje upravne enote je potrebno samo, če gre za shod na javni cesti, ali če se na shodu z zvočnimi ali drugimi napravami povzroča čezmeren hrup, pri čemer dejstvo, da se na shodu uporabljajo zvočniki, samo po sebi še ne izkazuje čezmernega hrupa, pravijo. "Zato je zahteva, ki izvedbo protesta v primeru uporabe zvočnikov pogojuje s pridobitvijo dovoljenja in elaborata za hrup, prekomerna," so zapisali.

V pravni mreži so tako prepričani, da za shod, na katerem ni predviden čezmerni hrup in ne poteka na javni cesti, zadostuje zgolj prijava shoda na policiji.

Takšnemu prepričanju posredno pritrjujejo tudi določbe zakona, ki veljajo v tem primeru in so jih navedli na novomeški upravni enoti. Iz njih izhaja, da mora organizator dovoljenje upravne enote pridobiti zgolj v nekaterih primerih, pri čemer pa iz zakona ni mogoče sklepati, da bi bilo to potrebno za takšno vrsto shoda, kot ga je načrtovalo društvo.

Zakon še določa, da mora organizator v določenih primerih vlogi za izdajo dovoljenja upravne enote priložiti tudi soglasje lastnika zemljišča, če se na shodu z zvočnimi ali drugimi napravami povzroča čezmeren hrup, pa tudi dovoljenje pristojnega organa. A pri tem tudi določa, da soglasje lastnika ni potrebno, če se shod organizira na javni površini, ki ima značaj javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi.

Predsednik društva Domijan je povedal, da niso vedeli, da bi za izvedbo shoda zadostovala zgolj njegova prijava na policiji, saj jim na občini tega niso povedali.

V pravni mreži so prepričani, da bi morali na občini ali policiji društvu podati popolne in pravilne informacije o tem, kakšna dovoljenja potrebujejo za izvedbo shoda, sicer lahko takšno "oblastno ravnanje predstavlja poseg v pravico do protesta, saj država nima zgolj dolžnosti dopuščanja pravice do protesta, ampak pozitivno obveznost, da aktivno omogoča in zagotavlja njeno izvrševanje".

Na novomeški občini namigovanja o zavajanju in preprečevanju shoda odločno zavračajo. Kot pravijo, je društvo shod prijavilo na policiji, pri čemer je imelo tako s strani policije kot tudi s strani občine vse informacije glede možnosti izvedbe shoda.

Sami so sicer, kot pravijo, od društva prejeli zgolj vlogo za brezplačno uporabo nepremičnine, ki so jo obravnavali enako kot vse ostale. Ker vloga ni bila popolna, so društvo pozvali k dopolnitvi. "Ker niso izkazali upravičenosti do brezplačne uporabe, smo, kot običajno, društvo informirali o obrazcu občasne uporabe, katerega pa do danes po podatkih našega dokumentarnega sistema niso vložili," so zapisali.

Domijan zdaj pravi, da se s pripravo shoda v Novem mestu več ne bodo ukvarjali in da razmišljajo, da bi shod pripravili v Ljubljani. To je za zdaj le razmišljanje, ni pa še nič dokončnega, je povedal.