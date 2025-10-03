Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Bodo s prenovljeno zakonodajo stanovanja bolj dostopna?

Ljubljana, 03. 10. 2025 19.31 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Danica Jovanović
Komentarji
4

Stanovanjce, stanovanjce, kje si? To se sprašuje vedno več Slovencev in Slovenk, ki na podivjanem nepremičninskem trgu ne uspejo priti do stanovanja. Država z gradnjo javnih stanovanj zato obljublja blažitev tega problema, postopki razpisov bodo odslej lažji, bolj ciljno usmerjeni, predvsem pa bolj dostopni, obljubljajo na ministrstvu. Komu so torej po novem namenjeni razpisi ter kako se na njih prijaviti?

O stanovanjski problematiki, ki jo občuti velik del populacije, predvsem mladi, je tekla beseda na okrogli mizi v Hiši Evropske unije.

"Veliko stanovanj rabimo, čeprav se nam prebivalstvo ne povečuje. Problem je, in to po celi Evropi lahko opazujemo, da predvsem v urbanih središčih cene nepremičnin močno presegajo rast plač," pove Andreja Cirman z ljubljanske ekonomske fakultete. 

Stanovanja, ki so temeljna človekova potreba in v Sloveniji tudi ustavna pravica, tako postajajo nedostopna, zato vlada začenja z največjim valom naložb. Kot obljubljajo, bo v 10 letih na podlagi zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj zagotovljena milijarda evrov za gradnjo javnih najemnih stanovanj. 

Prenovljena zakonodaja predvideva tudi večjo dostopnost, saj bodo javna najemna stanovanja namenjena 80 odstotkom prebivalstva. Prednost na listah bodo imele tudi določene skupine ljudi, predvsem mladi, pa tudi druge podskupine, denimo učitelji, zdravstveni delavci in drugi deficitarni poklici. Slednjo prakso so sicer v Celju izvedli že na lanskem razpisu.

Stanovanjska soseska
Stanovanjska soseska FOTO: Shutterstock

"Prednost je ta, da smo te poklice ovrednotili z res ekstra dodatnimi točkami, kar pomeni, da so se v tem naboru ti prosilci uvrstili zelo visoko," razlaga direktor javnega podjetja Nepremičnine Celje Primož Brvar. 

Ti prosilci bodo v prihodnjih dveh letih najverjetneje tudi pridobili stanovanja. Na razpis, v katerem bo dodeljenih 70 stanovanj, se je prijavilo 20 posameznikov iz deficitarnih poklicev. 

"Na celoten razpis je bilo prijavljenih več kot 600 oseb, upravičencev je bilo 500, kar dejansko kaže na razmere na stanovanjskem trgu, da je povpraševanje veliko," dodaja Brvar. 

Mestna občina Celje bo v prihodnjih dveh letih začela z gradnjo 90 dodatnih stanovanj, medtem ko bo republiški stanovanjski sklad zgradil še 126 stanovanj. 

Republiški stanovanjski sklad sicer v prihodnjih letih začenja z gradnjo tudi v drugih slovenskih mestih. Po novi zakonodaji bo višina najemnine za 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje malce višja kot doslej, znašala bo med 280 in 410 evrov.

stanovanje neprofitna stanovanja razpis
Naslednji članek

Na 21-kilometrsko preizkušnjo tudi naša novinarja Ana-Marija in Denis

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
03. 10. 2025 19.55
Sem proti vsaki gradnji socialcev, iz dveh razlogov, ker se za Slovence ne gradi in drugič ker se tukaj dogaja kriminal in umazano pranje denarja, dvakrat sem si ogledala spisek prosilcev izmed 100 nobenega Slovenca.
ODGOVORI
0 0
Artechh
03. 10. 2025 19.49
+0
Dostopna bodo k ekonomski migranti ne bodo imeli pravice do njih
ODGOVORI
1 1
BBcc
03. 10. 2025 19.39
+2
Vlada dela dobro.👍👌
ODGOVORI
2 0
Infiltrator
03. 10. 2025 19.34
+5
V Ljubljani gre vse preko Zokija ,za njegovo balkanjado ,seveda proti modri kuverti .....
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256