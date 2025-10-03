Bodo s prenovljeno zakonodajo stanovanja bolj dostopna?

O stanovanjski problematiki, ki jo občuti velik del populacije, predvsem mladi, je tekla beseda na okrogli mizi v Hiši Evropske unije.

"Veliko stanovanj rabimo, čeprav se nam prebivalstvo ne povečuje. Problem je, in to po celi Evropi lahko opazujemo, da predvsem v urbanih središčih cene nepremičnin močno presegajo rast plač," pove Andreja Cirman z ljubljanske ekonomske fakultete.

Stanovanja, ki so temeljna človekova potreba in v Sloveniji tudi ustavna pravica, tako postajajo nedostopna, zato vlada začenja z največjim valom naložb. Kot obljubljajo, bo v 10 letih na podlagi zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj zagotovljena milijarda evrov za gradnjo javnih najemnih stanovanj.

Prenovljena zakonodaja predvideva tudi večjo dostopnost, saj bodo javna najemna stanovanja namenjena 80 odstotkom prebivalstva. Prednost na listah bodo imele tudi določene skupine ljudi, predvsem mladi, pa tudi druge podskupine, denimo učitelji, zdravstveni delavci in drugi deficitarni poklici. Slednjo prakso so sicer v Celju izvedli že na lanskem razpisu.