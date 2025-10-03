Bodo s prenovljeno zakonodajo stanovanja bolj dostopna?

O stanovanjski problematiki, ki jo občuti velik del populacije, predvsem mladi, je tekla beseda na okrogli mizi v Hiši Evropske unije.
"Veliko stanovanj rabimo, čeprav se nam prebivalstvo ne povečuje. Problem je, in to po celi Evropi lahko opazujemo, da predvsem v urbanih središčih cene nepremičnin močno presegajo rast plač," pove Andreja Cirman z ljubljanske ekonomske fakultete.
Stanovanja, ki so temeljna človekova potreba in v Sloveniji tudi ustavna pravica, tako postajajo nedostopna, zato vlada začenja z največjim valom naložb. Kot obljubljajo, bo v 10 letih na podlagi zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj zagotovljena milijarda evrov za gradnjo javnih najemnih stanovanj.
Prenovljena zakonodaja predvideva tudi večjo dostopnost, saj bodo javna najemna stanovanja namenjena 80 odstotkom prebivalstva. Prednost na listah bodo imele tudi določene skupine ljudi, predvsem mladi, pa tudi druge podskupine, denimo učitelji, zdravstveni delavci in drugi deficitarni poklici. Slednjo prakso so sicer v Celju izvedli že na lanskem razpisu.
"Prednost je ta, da smo te poklice ovrednotili z res ekstra dodatnimi točkami, kar pomeni, da so se v tem naboru ti prosilci uvrstili zelo visoko," razlaga direktor javnega podjetja Nepremičnine Celje Primož Brvar.
Ti prosilci bodo v prihodnjih dveh letih najverjetneje tudi pridobili stanovanja. Na razpis, v katerem bo dodeljenih 70 stanovanj, se je prijavilo 20 posameznikov iz deficitarnih poklicev.
"Na celoten razpis je bilo prijavljenih več kot 600 oseb, upravičencev je bilo 500, kar dejansko kaže na razmere na stanovanjskem trgu, da je povpraševanje veliko," dodaja Brvar.
Mestna občina Celje bo v prihodnjih dveh letih začela z gradnjo 90 dodatnih stanovanj, medtem ko bo republiški stanovanjski sklad zgradil še 126 stanovanj.
Republiški stanovanjski sklad sicer v prihodnjih letih začenja z gradnjo tudi v drugih slovenskih mestih. Po novi zakonodaji bo višina najemnine za 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje malce višja kot doslej, znašala bo med 280 in 410 evrov.
