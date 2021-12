Bodo samozaposleni naslednje leto plačevali višje prispevke?

Na Fursu smo preverili, ali samozaposlene naslednje leto res čaka plačilo višjih prispevkov. Kot so nam pojasnili, je v skladu z določbo 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 osnova za plačilo prispevkov za samozaposlene osebe zavarovalna osnova. Zavarovalna osnova je dobiček posameznega zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunano na mesec.

Najnižja zavarovalna osnova za plačilo prispevkov za te zavezance je določena v višini 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, ki jo Statistični urad RS konec februarja objavi za preteklo leto .

Pripravili so nam informativni izračun, ki kaže, da bi se lahko prispevki res zvišali, in sicer z zdajšnjih 425,43 na 458,40 evra. Če bo letošnja povprečna plača narasla na 2000 evrov, bodo minimalni prispevki samozaposlenih z novim letom višji za 32,97 evra na mesec oziroma 395,64 evra na leto.