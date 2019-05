Bodo sindikalisti zaradi ščuvanja k interpelaciji ostali brez pogodb?

Tako kot se je izkazalo, da je minister za obrambo Karl Erjavec razrešenega poveljnika Miho Škerbinca po krivem obsodil nevestnega dela zaradi nočnega streljanja na Počku, tako tudi vojaški obveščevalci, po naših neuradnih informacijah, v internem zaključnem poročilu niso ravno zaključili, da bi Škerbinc o načelnici Generalštaba govoril neprimerno. Čeprav je minister, ki je o primeru Škerbinc podrobneje spregovoril tudi v daljšem pogovoru za našo spletno stran , še včeraj takole namigoval njihove ugotovitve: "Tam naj bi bilo izrečeno tudi nekaj, kar ne bi bilo primerno in v skladu z vojaško etiko."

A dejstvo je, da se je Erjavec z iskanjem razlogov za Škerbinčevo razrešitev, ki jo je zahtevala načelnica, nepotrebno zapletal in mu najbrž tudi po krivici krnil ugled, saj lahko minister poveljnika poveljstva sil tako ali tako razreši brez obrazložitve. Temu ugovarjata tako Škerbinc kot Sindikat vojakov Slovenije (SVS), čigar član je. Ker naj bi sindikat s sčuvanjem poslancev, da zoper ministra spišejo interpelacijo, prestopil mejo med sindikalnim in političnim delovanjem, mu Erjavec zdaj užaljeno vrača udarec in to dvojno. Prvič: neuradno bo omenjenemu sindikatu za kazen odpovedal pogodbo s svojim ministrstvom, kar pomeni, da bodo, če se ne izpogajajo vnovič, tako predsednik sindikata kot preostali zaposleni sindikalni zaupniki čez pol leta ostali ne le brez pogodbe z ministrstvom, ampak tudi brez plač."Prepričan sem, da nismo prestopili nobenih meja sindikalnega delovanja nismo," pa je za oddajo 24UR vnovič poudaril predsednik SVS Gvido Novak .

Minister Erjavec naj bi menda že preučeval, ali so zadnja Novakova ravnanja zrela, da ga kazensko ovadi.

In drugič: Erjavec menda že preučuje, ali so zadnja Novakova ravnanja, ki naj bi pri rušenju ministra na skrivaj sodeloval s SDS, zrela, da ga kazensko ovadi. In če se Janševi, glede na koalicijsko obrambo Erjavca, vnaprej zavedajo izgubljene bitke, naj bi ta interpelacija služila zgolj kot ogrevanje.

Pravo rušenje predsednika stranke upokojencev SDS s podporo NSi menda načrtuje takoj po evropskih volitvah, ko bo Matej Tonin na komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb skušal zaslišati vse vpletene v aferi arbitraža prisluhi."Tukaj je potrebno priti stvari do dna, zakaj projektna skupina in ministrstvo za zunanje zadeve nista upoštevali vseh varnostnih priporočil," je pred slabim mesecem pojasnjeval Tonin.

Bivši slovenski arbiter Jernej Sekolec in agentka slovenske vlade Simona Drenik sta na zaslišanje vabljena že tretji dan po volitvah. Prva je že potrdila udeležbo, Sekolec pa še ne. Erjavca kot takratnega zunanjega ministra pa nameravajo zaslišati konec junija.