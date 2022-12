Bodo sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlada parafirali dogovor?

Dogovor med vlado ter sindikati zdravstva in socialnega varstva je skoraj usklajen, je v torek dejala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič.

Ob tem ostajata odprti dve vprašanji, je dejala. Manjka še zaveza vlade, da bo do konca leta sprejela posebni vladni projekt, ki bo naslovil zaposlene v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Prav tako še čakajo vladni odziv na predlagane rešitve glede tehnikov s peto stopnjo izobrazbe, je pojasnila.

Pod temi pogoji bi bilo stavkovni sporazum, nato pa dogovor z vlado o vsaj delni razrešitvi plačnih anomalij možno parafirati, je dejala. Pričakuje, da bo ministrstvo za zdravje pridobilo mandat vlade in tako vključilo tudi omenjene predloge, za katere so se po njenih besedah dogovorili prejšnji teden. Po parafiranju dogovora bi bil, če bi organi sindikatov dali zeleno luč, možen podpis dogovora obeh strani.

Dogovor bi po njenih besedah določenim poklicem v zdravstvu in socialnem varstvu prinesel od enega do tri dodatne plačne razrede in še enega dodatnega, že dogovorjenega v okviru pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja.