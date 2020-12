Bodo šli poslanci stranke DeSUS z Erjavcem ali po svoje?

V stranki je sicer precej napeto. Vrnitev Karla Erjavca na čelo stranke namreč ni prinesla hitre rešitve težav, ki so se začele kuhati, ko je stranko vodila še Aleksandra Pivec- in med katerimi od zunanjih dejavnikov izstopa pritisk na stranko, da odreče podporo aktualni vladi in omogoči sestavo levosredinske vlade.

Glavno vprašanje je ali bo Erjavcu poslance lastne stranke uspelo prepričati, da ga podprejo pri načrtu, da postane predsednik vlade, ki bi se ji pridružila tudi večina aktualne opozicije.

Ta si pod kratico KUL prizadeva sestaviti novo vlado, ki bi Slovenijo popeljala iz krize, ki jo je povzročila globalna pandemija novega koronavirusa. In potem, ko je - kot pravijo - Janševa vlada spopadanje z novim koronavirusom, povsem zavozila.

S članicami KUL - LMŠ, SD, Levico in SAB, Erjavec že vse od vrnitve na čelo stranke DeSUS sestankuje o možnosti, da bi se jim pridružila tudi njegova stranka. KUL je sicer sprva za predsednika vlade predlagala ekonomista Jožeta P. Damjana, a se - potem ko s tem predlogom niso uspeli prepričati nobene od koalicijskih strank, da zapusti Janševo vlado, to mesto nekoliko bolj nasmiha Erjavcu. Končne odločitve o mandatarskem kandidatu v KUL sicer še niso sprejeli, Erjavec, ki se v politiko vrača po premoru, potem ko je na zadnjih volitvah ostal pred vrati parlamenta in se nato poslovil še kot šef stranke, pa pravi, da je eden od kandidatov.

A najprej mora prepričati svoje poslance, ki jim je odhod iz Janševe vlade predlagal skoraj takoj po vrnitvi na funkcijo predsednika stranke. Sestanek se ni končal po njegovih željah, saj so se mu po robu postavili štirje poslanci, ki naj bi še kar vztrajali pri svojem, zato se postavlja vprašanje, kakšno pot bodo danes ubrali Erjavec in poslanci - kdo po popustil, potem ko naj bi obstajala tudi možnost, da bodo uporni poslanci izstopili iz poslanske skupine in šli po svoje, če bi se organi stranke odločili, da DeSUS zapusti koalicijo.

V takšni poslanski skupini nepovezanih poslancev naj bi bili sedanji vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša, Ivan Hršak, Branko Simonovičin Robert Polnar,ki mu sicer zaradi spornih izjav, ki so razjezile del stranke, grozi izključitev iz stranke. Ostrojezični Polnar je med drugim po sestanku poslanske skupine z vodstvom stranke dejal, da je imel občutek, kot da gleda kakšen nadrealistični film, "kjer ne veš, ali je tisto, kar se dogaja glavnem junaku, resnično ali se mu sanja". Poslanec DeSUS Jurij Lep pa je naklonjen odhodu iz Janševe koalicije.

Poslanci stranke DeSUS sicer v času Janševe vlade niso skrivali nezadovoljstva nad mnogimi premierjevimi potezami, še manj nad njegovimi spornimi objavami na družbenih omrežjih, vseeno pa naj bi ocenjevali, da lahko v aktualni vladi dokaj dobro uveljavljajo interese stranke - morda bolje, kot jih bodo lahko v vladi KUL.

Nekaj nelagodja, ko gre za izstop, naj bi vzbujalo tudi dejstvo, da cilji KUL še niso dovolj definirani in usklajeni z željami poslancev stranke DeSUS.

Poleg tega je na kocki usoda stranke, ki je zaradi notranjih zdrah v času, ko jo je vodila Aleksandra Pivec, izgubila veliko podpore, ji je pa podpora padala že prej, kar je tudi botrovalo k slabšemu volilnemu rezultatu in k temu, da je Pivčeva stranko sploh prevzela.

Vprašanje je, kaj bi še ena taktična napaka pomenila za preživetje stranke DeSUS, zato več njenih članov meni, da tako pomembnih odločitev ne gre sprejemati prehitro, saj so lahko prenagljene in vodijo v slab konec.

Del članstva, ki zagovarja združevanje s KUL pa meni, da sodelovanje v Janševi vladi stranki škoduje, motijo jih ideološke razprave, ideološko približevanje vladam Poljske in Madžarske, napadi na medije ...

Po drugi strani pa je projekt KUL odvisen od podpore stranke DeSUS in še kakšnega poslanca SMC. Potrebujejo namreč zadostno podporo konstruktivni nezaupnici aktualni vladi. V SMC sicer zatrjujejo, da so enotni, njihov vodja, gospodarski minister Zdravko Počivalšek, meni, da je bolje dokončati aktualno zgodbo - ali pa se odpraviti na predčasne volitve.