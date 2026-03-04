Bodo slovenska vina slavila v New Yorku?

V New Yorku se Slovenija kosa s svetovno elito, na enem najvplivnejših vinskih festivalov, ki si ga brez briškega vinarja Marjana Simčiča že težko predstavljajo. Skupaj z vinskima hišama Ferdinand in Klet Brda si je ponovno prislužil vabilo, ki ga prejmejo le kleti, ki zadostijo strogim kriterijem slovitega vinskega kritika Jamesa Sucklinga. 700 vin iz 60 regij in 350 najprestižnejših imen iz vsega sveta.