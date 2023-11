Bodo sodišča postala netransparentna? 'To je nesprejemljiv korak nazaj'

Danes velja, da so vse pravnomočne sodbe javne. Do njih lahko vsak pride preko Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. A na ministrstvu za pravosodje so spisali nova pravila in v javno razpravo poslali sporni 117. člen zakona o sodstvu. Ta določa, da sodbe, ki ne bodo objavljene na spletu, ne štejejo za informacijo javnega značaja.