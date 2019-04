Starše polnoletnih dijakov bi spet obveščali o ocenah in izostankih

Pripravljajo se spremembe srednješolskih zakonov. Šole bodo v skladu z njimi tudi starše polnoletnih otrok obveščale o odsotnosti od pouka. Učitelj pa bo dijaku lahko prepovedal prisotnost pri pouku, tudi ko ta bistveno ovira izvajanje pouka, in ne le, ko ogroža življenje ali zdravje sebe oz. drugih.

Na državnem portalu E-demokracija so objavili besedili predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah.

Zaradi uvedbe evropske uredbe o varstvu podatkov in družinskega zakonika so si polnoletni dijaki s tem šolskim letom sami pisali opravičila, starši pa so imeli vpogled v njihove ocene zgolj z njihovim dovoljenjem.

V obeh predlogih ministrstvo za izobraževanje predlaga rešitve, s katerimi bi bolj natančno opredelili in definirali opravičevanje odsotnosti polnoletnih dijakov od pouka in posredovanje podatkov njihovim staršem. Zadnji noveli srednješolskih zakonov sta določali, da polnoletni dijaki svojo odsotnost od pouka opravičujejo kar sami, za mladoletne dijake pa to še vedno storijo starši. Z novimi predlaganimi spremembami pa se bodo šola in tudi starši polnoletnega dijaka v primeru odsotnosti medsebojno obveščali tudi po tem, ko dijaki dopolnijo 18. let.

Starši bodo v skladu s predlaganimi spremembami obveščeni o izpstankih polnoletnih otrok. FOTO: Shutterstock

Tudi na področju vzgojnega delovanja je predvidena sprememba, ki bo določala, da šola obravnava dijaka po doseženi polnoletnosti enako, kot ga je obravnavala do njegove polnoletnosti. To pomeni, da tudi v postopku vzgojnega ukrepanja zoper polnoletnega dijaka sodelujejo starši. Izenačevanje obravnave mladoletnih in polnoletnih dijakov pa pomeni tudi, da bo šola lahko razkrila osebne podatke njihovih polnoletnih otrok v zvezi z izobraževanjem. In sicer zaradi njihove zakonske dolžnosti preživljanja otrok v času izobraževanja. Po zakonu, ki ureja družinska razmerja, so namreč starši dolžni preživljati polnoletnega otroka, če se izobražuje, in sicer do 26. leta. Dijaku se bo lahko prepovedalo prisotnost pri pouku, tudi ko ovira izvajanje pouka V skladu s sedanjo ureditvijo, se dijaku lahko prepove prisotnost pri pouku v primeru, če s svojim ravnanjem ogroža svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih oseb. Tudi tu so načrtovane spremembe, in sicer bo učitelj lahko prisotnost pri pouku prepovedal tudi, ko dijak z neprimernim obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka oziroma tudi če kljub opozorilu učitelja, da naj preneha z motenjem pouka, s tem nadaljuje tako, da močno ovira izvajanje pouka. Ministrstvo pa je ugodilo tudi šolam, ki so dlje časa opozarjale, da so z ukinitvijo stopnjevanja vzgojnih ukrepov v sedaj veljavni ureditvi vzgojni ukrepi izgubili na pomenu in učinku. V spremembah zakonov je tako predvideno, da šola lahko dijaka izključi iz šole, če se mu izreče četrti ukor.

Še pred zaključkom osnovne šole bi se lahko učenci vpisali v strokovni del izobraževalnega programa umetniške gimnazije. FOTO: Shutterstock