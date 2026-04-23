Slovenija

Bodo Stevanovićevi prižgali zeleno luč četrti Janševi vladi že sredi maja?

Ljubljana, 23. 04. 2026 22.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER M.P.
Janez Janša in Zoran Stevanović ob izvolitvi na mesto predsednika DZ

Sestavljanje četrte Janševe vlade se nadaljuje s pospešeno hitrostjo. Poslanci bodo o SDS-ovem predlogu 15-resorske vlade glasovali že v sredo. Ministri odhajajoče leve koalicije so sicer kritični do predloga bolj vitke vlade, predvsem glede združevanja področij gospodarstva in dela. Kako pa bi si stranke bodoče koalicije razdelile resorje? In kdo vse je v igri za ministrski položaj?

  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Zoranom Stevanovićem
    09:54
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Zoranom Stevanovićem
  • Iz 24UR ZVEČER: Vladni razrez
    02:30
    Iz 24UR ZVEČER: Vladni razrez

Kako blizu je oblikovanje vlade Janeza Janše? Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je v oddaji 24UR ZVEČER odgovoril, da tega ne more vedeti. "Dejstvo je, da mi nismo del te vlade in da ne bomo del te vlade. Govorim le o občutkih, da so bistveno bližje sestavi vlade kot drugi pol, ki se je izkazal, da je ne more sestaviti," je dejal.

Prav tako je povedal, da njegove stranke ni nihče vprašal, če bi bili pripravljeni podpreti Janeza Janšo za mandatarja. "Najbrž vedo, da bomo podprli tistega, ki bo bližje sestavi vlade, ki bo lahko uskladil svoja programska izhodišča z našimi. In menim, da vedo, da bi lahko dobili naše podpise za izglasovanje mandatarja, v kolikor bodo izpolnili vse to, kar mi zahtevamo," je dodal.

Prav tako je dejal, da četudi bi morda SDS pričakoval, da jim bodo v Resni.ci po tem, ko so Stevanovića podprli za predsednika DZ, vrnili "uslugo", "a o tem se bomo mi še pogovorili in dogovorili v okviru sveta stranke in poslanske skupine". "Videli bomo, kako se bodo stvari odvile," je dejal.

Preberi še Stevanoviću 'iskreno godi', da je 'glavna vsebina tako velike stranke'

Zatrdil je, da niso z Janšo tekla nobena koalicijska dogovarjanja, "ker mu je bilo najbrž tako kot Golobu jasno, da se mi ne vidimo v vladi enega ali drugega". In kdaj se bodo formalno odločili, ali bodo dali podpise za kandidaturo Janeza Janše za mandatarja? "Ko bodo takšni predlogi na mizi," je odgovoril, pričakujejo pa jih "od vsakogar, ki bo sposoben to narediti in ki bo pokazal, da se je približal številki 46 in da je pripravljen uskladiti svoja programska izhodišča z našimi".

Želijo si sicer, da bi se to odvilo čim prej, saj je država trenutno v blokadi: "Tekoči posli se ne izvajajo več, grozi nam tak javni proračunski primanjkljaj in glede na celotno geopolitično situacijo v svetu moramo začeti funkcionirati." Slednje je po njegovih besedah tudi razlog, da je sprejel funkcijo predsednika DZ. "Da čim prej postavimo parlament, da čim prej postavimo odbore, da čim prej pomagamo, da se vzpostavi razvojna vlada," je še dodal.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

Pirc Musarjeva poskuša razbrati kdo na političnih tleh 'ne govori resnice'

bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Ali lahko priljubljena začimba res pomaga srcu?
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
cekin
Portal
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
dominvrt
Portal
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
okusno
Portal
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
