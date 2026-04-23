Bodo Stevanovićevi prižgali zeleno luč četrti Janševi vladi že sredi maja?

Kako blizu je oblikovanje vlade Janeza Janše? Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je v oddaji 24UR ZVEČER odgovoril, da tega ne more vedeti. "Dejstvo je, da mi nismo del te vlade in da ne bomo del te vlade. Govorim le o občutkih, da so bistveno bližje sestavi vlade kot drugi pol, ki se je izkazal, da je ne more sestaviti," je dejal.

Prav tako je povedal, da njegove stranke ni nihče vprašal, če bi bili pripravljeni podpreti Janeza Janšo za mandatarja. "Najbrž vedo, da bomo podprli tistega, ki bo bližje sestavi vlade, ki bo lahko uskladil svoja programska izhodišča z našimi. In menim, da vedo, da bi lahko dobili naše podpise za izglasovanje mandatarja, v kolikor bodo izpolnili vse to, kar mi zahtevamo," je dodal.

Prav tako je dejal, da četudi bi morda SDS pričakoval, da jim bodo v Resni.ci po tem, ko so Stevanovića podprli za predsednika DZ, vrnili "uslugo", "a o tem se bomo mi še pogovorili in dogovorili v okviru sveta stranke in poslanske skupine". "Videli bomo, kako se bodo stvari odvile," je dejal.