Bodo stroške policijskega varovanja protestov morali poravnati organizatorji?

85 petkovih protestov, vmes pa še številni sredini. Skupni imenovalec vseh je bilo okrepljeno policijsko varstvo in visoki stroški policije. "Ti stroški so kar precejšnji, če seštejete vse te tedne, gre ta škoda v milijon ali dva," pojasnjuje notranji minister Aleš Hojs. In stroške delovanja policije, vključno s stroški popravila poškodovane policijske opreme, bi Hojs zdaj naložil organizatorjem protestov.

"Mi menimo, da ne obstaja pravna podlaga, po kateri bi lahko država zahtevala od protestnikov, da povrnejo stroške varovanja," pa odgovarja Anuška Podvršič iz Pravne mreže za varstvo demokracije. Tam so prepričani, da večina protestov od marca lani ni bila organiziranih, ampak spontanih. Zakon pa da jasno ločuje organizatorje in pobudnike protestov. "Jaz mislim, da je vesoljna slovenska javnost seznanjena, kdo organizatorji so," pojasnjuje Hojs. A imajo očitno nekoliko več pomislekov glede tega vprašanja na državnem odvetništvu, kjer možnost tožb še preučujejo.