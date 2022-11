Študenti in dijaki bodo do konca leta prejeli covidni dodatek

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved je po sestanku s predstavnikoma dijakov in študentov povedal, da bi bilo okoli 12.000 študentov in dijakov opeharjenih, če ne bi na obrambnem ministrstvu in Upravi RS za zaščito in reševanje svoj dolg do dijakov in študentov, ki so v rizičnih razmerah delali, poravnali, kot so se dogovorili. Covidne dodatke bodo po njegovih besedah izplačali do konca leta, obljubil pa je še, da nihče ne bo spregledan, če bo zahtevek podan in upravičen.

Predsednica Študentske organizacije Slovenije Marika Grubar pa je pojasnila, da bodo vztrajali do zadnjega, saj ponekod še vedno trdijo, da niso vsi študenti in dijaki upravičeni do covidnega dodatka. Do tega problema mladi niso pasivni, je poudarila, saj so opravili svoje delo, in pojasnila, da lahko mladi tako pomagajo krojiti svojo usodo. Predsednik Dijaške organizacije Slovenije Simon Trussevich pa je pritrdil, da je bilo vse, kar je bilo obljubljeno, tudi realizirano. Z veseljem je povedal, da je bilo izplačanih okoli milijon in pol evrov zahtevkov, še okoli dva milijona evrov zahtevkov pa naj bi jih še izplačali. Denar naj bi prejeli vsi, ki so do tega upravičeni, je še pojasnil.

Kot sta pojasnila predstavnika dijakov in študentov, v nekaterih zdravstvenih zavodih še vedno trdijo, da nekateri študenti in dijaki niso upravičeni do covidnega dodatka, Medved pa je dodal, da so denar za izplačilo dodatka zagotovili v proračunu, direktorjem zavodov pa svetoval, naj na razmere gledajo življenjsko in doumejo, da so mladi enakopravni člani te družbe, in da so za delo, ki ga opravijo, tudi upravičeni do poštenega plačila.