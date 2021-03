Bodo študentje tudi ob evropske štipendije?

Da na ljubljanski fakulteti za arhitekturo marsikaj ne teče tako, kot bi moralo, niso včerajšnje novice. Izkoriščanje študentov za delo v projektivnih birojih, pisanje člankov, pod katerimi se podpišejo profesorji, in celo za predavanje namesto njih – o spornih praksah so pred časom med drugim poročali tudi kolegi v rubriki Dejstva. Pogovor s študenti, ki iz strahu pred sistemskim in osebnim maščevanjem osebja fakultete želijo ostati anonimni (imena se hranijo v uredništvu), razkriva, da se zakoni in pravilniki, pa tudi zdravorazumski odnos do študentov zaobhaja tako rekoč na dnevni ravni.

Študentje, ki se odločijo za mednarodno izmenjavo Erazmus, morajo, če želijo biti upravičeni do evropske štipendije, domov prinesti vsaj 20 kreditnih točk od 30, ki predstavljajo vrednost predmetov enega semestra. To navadno pomeni, da morajo v tujini opraviti vsaj tretjino predmetov letnika, ki ga preživljajo na izmenjavi. V nasprotnem primeru se finančno breme študija v tujini zanje občutno poveča, saj niso upravičeni do prejetja evropske štipendije, namenjene kritju osnovnih stroškov, povezanih z bivanjem in študijem v času izmenjave.

Bodo iz tuje malomarnosti ostali brez štipendije?

Profesor je izpit ali izdelek, ki je predmet ocenjevanja, dolžan oceniti in ocene vpisati najpozneje v 14 dneh od dne, ko je izpit potekal. Če profesor oziroma nosilec predmeta ocen ne vpiše pravočasno, se prav lahko zgodi, da študent gladko malo ostane brez štipendije. Kot vse kaže, se je do ponovno zgodilo na ljubljanski fakulteti za arhitekturo – za tuje študente, ki so pri dotičnem profesorju opravljali izbirni predmet, je upravičenost do prejetja štipendije zdaj resno vprašljiva. Profesor do datuma, ko se v tujini pridobljene kreditne točke preračunavajo v točke matične fakultete, na podlagi česar se ugotavlja, ali je študent upravičen do prejetja štipendije, ocen namreč ni vpisal. Za študente, ki so na izmenjavo v Slovenijo prišli z vseh koncev Evrope, to pomeni, da lahko povsem verjetno ostanejo vsak brez nekaj tisoč evrov sredstev, s katerimi naj bi si pokrili najosnovnejše izdatke za bivanje, prehrano in študijske potrebščine. V stik smo poskusili stopiti s koordinatorjem študentskih izmenjav na omenjeni fakulteti, a žal neuspešno.

'To je še dodaten udarec za ugled fakultete in univerze'

Poudarimo – ne gre za bonus, temveč za štipendijo, ki jo v normalnih okoliščinah, če opravijo predpisano količino obveznosti, prejmejo vsi evropski študentje, ki se odločijo za izmenjavo Erazmus. Če ne po svoji krivdi, študentje brez sredstev lahko ostanejo zaradi malomarnosti profesorja oziroma nosilca predmeta, ki ocen bodisi ne vpiše pravočasno ali pa jih vpiše neustrezno. Da je to še dodaten udarec za ugled tako fakultete kot univerze, ne nazadnje pa tudi Slovenije kot študijske destinacije, se v pogovoru strinjajo vsi domači študentje omenjene ljubljanske fakultete. Ker so izmenjave številčno recipročne – posamezni univerzi si torej študente lahko izmenjujeta samo v enakem številu – tako ravnanje lahko navsezadnje povzroči, da posamezna fakulteta in univerza prejmeta slabšo oceno, to pa pomeni, da za marsikaterega slovenskega študenta, ki bi si obzorja rad razširil na tujem, kaj hitro zmanjka prostora.