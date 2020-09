Bodo trgovine zaprte ob nedeljah? Sindikat sporoča: Ne bomo se ustavili

Sindikat delavcev trgovine tako nadaljuje s prizadevanji za sprejem predloga Levice, katerega cilj je dolgoročno in zakonsko zaprtje trgovin ob nedeljah v obliki, kakršna je bila dogovorjena na seji odbora DZ za gospodarstvo julija. Kot so sporočili, so skušali kot socialni partner z delodajalci v minulih mesecih poiskati ustrezno rešitev, a so bile prejete ponudbe za delavce in delavke v trgovini nesprejemljive.

"S podpisi zahtevamo od poslank in poslancev, da upoštevajo voljo delavstva, torej tistih, ki jih ta zakon najbolj zadeva! Obenem tudi sporočamo, da bomo v primeru, da zakon ne bo sprejet v takšni obliki, nadaljevali z aktivnostmi, dokler trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo zaprte. Ne bomo se ustavili: poleg prostih nedelj in praznikov že vseskozi zahtevamo tudi višje plače, manjše obremenitve obstoječih delavcev v posameznih poslovalnicah in večje število zaposlenih pri posameznem trgovskem podjetju," je navedel generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič.

Kot je opozoril, z obstoječim kadrom ni mogoče planirati in izvajati delovnega časa v okviru 40 ur tedensko, kar še dodatno poudarja vrednost peticije, ki sporoča, da skupaj zmorejo doseči spremembe in udejanjiti referendumsko voljo ljudstva, ki so jo Slovenci izkazali že leta 2003, ko so glasovali za zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih.

DZ je 16. julija opravil opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o trgovini, ki ga je predlagala Levica in po kateri bodo trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte. Izjeme bodo manjše trgovine na posebnih območjih in manjše trgovine podjetnikov ali pravnih oseb.