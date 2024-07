V nizkih športnih copatih na Mali Triglav. Nazaj pa v policijskem helikopterju

Minuli konec tedna skozi oči gorskih reševalcev. Samo v soboto pet zelo zahtevnih helikopterskih reševanj, v nedeljo še štiri."Dogajalo se je vse mogoče. Od reševanja alpinistov, ki so padli v steni. Ponovno tuji pohodniki, ki so zašli ali pa so zašli v snegu in niso znali naprej. Tudi reševanje padlih padalcev, imeli smo celo enega zmajarja," razlaga Gregor Dolinar, predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije.

Nesreča pač ne počiva. So pa tudi taki pohodniki, ki za nesrečo skorajda že prosijo. Primer iz petkovega reševanja na Malem Triglavu. Pohodnik se je na tretji najvišji slovenski vrh, ki je deloma še vedno pokrit s snegom, podal z nizkimi športnimi copatami. Mali Triglav je seveda moral zapustil v policijskem helikopterju. In takšnih ni tako zelo malo.

"Mislim, da je večanje števila posredovanj posledica tudi tega, da imamo v naših gorah vedno več tujih turistov. Vedno se pa najdejo, v zadnjem času predvsem tujci, ki s povsem neustrezno opremo odidejo v gore in potem jih je treba spravljati v dolino," razlaga Dolinar. "Razmere v gorah so še vedno zahtevne, še vedno so področja, pokrita s snegom, ki zahtevajo tudi vso ustrezno opremo, tudi nekaj znanja in to vse skupaj pripelje do večjega števila naših posredovanj," pojasnjuje Igor Podjed, vodja pilotov Letalske policijske enote. Ta minuli konec tedna je bila najverjetneje le uvertura v letošnjo glavno sezono reševanja v gorah. Letos, pravijo policisti in reševalci, se bodo zagotovo spet postavljali neslavni rekordi.