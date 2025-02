Bodo tudi otroci odslej obravnavani na sodiščih?

Bomo tudi kazensko neodgovorne otroke, torej mlajše od 14 let, v primeru, da storijo hudo nasilno dejanje, odslej obravnavali na sodiščih? To je v predlogu sicer težko pričakovanega zakona o mladoletnikih, ki izvršujejo kazniva dejanja, a ta člen je stroko močno presenetil. Otroci, mlajši od 14 let, niso dovolj zreli, ne morejo se zavedati določenih ravnanj, zato so kazenska sodišča zanje povsem neprimerna, svarijo.