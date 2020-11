Bodo v DSO med prihajajočimi prazniki stanovalcem vendarle omogočili stik s svojci?

Posebej zaskrbljujoče je, da so okužbe z novim koronavirusom potrdili v že več kot 85 odstotkih domov za starejše. A so med njimi tudi svetle izjeme. V Domu starejših občanov Ajdovščina in v sežanskem domu upokojencev denimo do zdaj niso imeli niti ene okužbe. Domovi so zaradi epidemije sicer zaprti, ker pa se bližajo prazniki, ponekod razmišljajo, kako bi stanovalcem vendarle omogočili, da bi videli svoje bližnje.