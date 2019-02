Bodo v Mariboru podražili komunalne storitve?

Na današnjem srečanju z novinarji je spregovoril še o drugih aktualnih vprašanjih, med drugim o reševanju prostorske problematike osrednje enote Mariborske knjižnice. "Ohranjamo lokacijo na Rotovškem trgu, a skušamo že izdelani projekt poceniti," je povedal. Trenutni predlog je, da se iz načrta umakne drugo klet in se vsebine, ki so tam načrtovane, preseli v obstoječe sosednje objekte v lasti občine, kot je na primer Rotovška klet, kjer je bil nekoč gostinski lokal.

Ponovno bo preložena na poznejši datum tudi obravnava odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor (MOM), ki bi jo v skladu z državno zakonodajo morali opraviti že konec leta 2017. Arsenovič je pojasnil, da so tik pred zdajci prejeli nekatere pomisleke upravljavcev manjših pokopališč, zato si bodo vzeli še nekaj časa za to zadevo.

Med umaknjenimi točkami je letni program športa, ki so ga po besedah pomočnice vršilca direktorja mestne uprave Mateje Cekić prestavili na marčevsko sejo, ker je letošnji občinski proračun še v pripravi. "Želimo, da so v letnem programu takšne številke kot v proračunu. Vzporedno se pripravlja razpis za športne programe, zato s tem premikom letnega programa športa na marčevsko sejo, ko se bo obravnaval tudi proračun, ne bo zamika z razpisom," je pojasnila.

Po drugi strani pa naj bi cene vrtcev ostale enake kot prejšnja leta. Na seji mestnega sveta, ki je napovedana za v ponedeljek in bo druga po decembrski ustanovni, o tem še ne bodo govorili. Večinoma bo namenjena kadrovskim zadevam, saj so večino ostalih vsebinskih točk umaknili z dnevnega reda.

Po enem mesecu na županskem položaju Arsenovič ocenjuje, da so z ekipo opravili že veliko dela. Med drugim so pregledali projekte, začete v mandatu prejšnjega župana Andreja Fištravca, in ugotovili, da so bili "slabo pripravljeni ali vodeni", zato jih še usklajujejo. Med drugim delajo na vzpostavitvi kolesarskega obroča ob Dravi od Mariborskega otoka do Malečniškega mostu, obnovi promenade v Mestnem parku, iskanju začasne rešitve za glavno tržnico ter v sodelovanju z univerzo na izgradnji tehnološkega parka na Smetanovi ulici.

"Letos bomo zagotovo začeli z deli na Koroški cesti in Glavnem trgu. Zdaj gremo v javni natečaj in če ne bo zapletov, pričakujemo začetek del po Festivalu Lent," je povedal.

Ponovil je tudi prepričanje, da občina glede na obsežnost področij, ki jih pokriva, potrebuje štiri podžupane. Trenutno je imenoval dva - Sama Petra Medveda za področje komunale, prometa in športa ter Gregorja Reichenberga za področje arhitekture in prostora.