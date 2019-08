Stranka SDS je v parlamentarni postopek vložila novelo zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, v kateri predlagajo enako financiranje javnega in zasebnega šolstva. Minister Pikalo je sicer predlagal, da bi država 100-odstotno financirala obvezni del javnega programa, razširjenega pa ne, a so poslanci to po vetu državnega sveta zavrnili. V NSi zdaj ministra pozivajo k iskanju skupne rešitve, če ne, da bodo, kot pravijo, prisiljeni v interpelacijo.