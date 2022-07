Bodo v SDS na poti do uveljavitve zakona o RTV postavili še kakšno oviro?

Vlada je skozi parlamentarno sito spravila še zakon o javni radioteleviziji. A vse bolj verjetno je, da bodo morali koalicijski poslanci zaradi morebitnega veta državnega sveta prav ta zakon že kmalu znova zagovarjati in potrjevati. Pričakujejo namreč, da jim bodo v SDS na poti do njegove uveljavitve postavili še kakšno oviro. Roko sodelovanja medtem premier Golob ponuja obema opozicijskima strankama. Jo bosta sprejeli? Pa tudi, kako mu je s komentarjem o soncu in morju uspelo povzročiti kar nekaj dvignjenih obrvi?

Premier je v četrtek zvečer o naraščanju okužb koronavirusne bolezni veliko prahu dvignil z izjavo o zdravljenju na morju. "Val sredi poletja je samo dober. Zakaj? Dve naravni zdravili imamo proti covidu-19. To sta vitamin D oz. sonce in slana morska voda," je dejal Robert Golob. Da cepljenje ostaja najboljša zaščita pred težkim potekom bolezni, so dodatno pojasnili na vladi, potem ko so se na socialnih omrežjih zvrstili odzivi. Z naborom ustreznih ukrepov se je oglasil prvi epidemiolog države. "Kot dr. veterinarske znanosti lahko rečem, da je sonce, morje in temperatura nekaj, kar virus naravno tudi delno uničuje. Vendar poleti ne smemo zaspati in moramo razmišljati o ukrepih, ki bodo, če se pojavi virus, potrebni v jeseni, ko bo prišlo na vrsto točno takšno vreme, kot ga imajo virusi radi," opozarja Vida Čadonič Špelič, poslanka NSi. icon-expand Robert Golob v oddaji 24UR ZVEČER med drugim o zdravljenju koronavirusa. FOTO: POP TV Tako je sicer napovedal tudi Golob, ki pravi, da bo stroka prihodnji teden pripravila prve smernice za prihajajočo jesen, ki bodo vključevale ukrepe, ki so smiselni in s katerimi bodo najprej težili k temu, da povrnejo zaupanje državljank in državljanov. Še pred jesenjo si premier želi sodelovanja med političnima poloma, zlasti v reševanju energetske draginje. "Naš namen je, da za mesec dni in za interventno zakonodajo na področju energetike dosežemo konsenz, da si ne bomo nagajali proceduralno v parlamentu. O tem se bomo pogovarjali tudi z Janezom Janšo in Matejem Toninom," je še dejal predsednik vlade. A očitno brez koalicijsko-opozicijskih trenj ne bo šlo že v prihodnjih dneh. V četrtek, ko bodo poslanci na mizi imeli predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, se bodo morda znova soočili glede zakona o RTV. "Mislim, da se vsi strinjamo, da je ta zakon treba spraviti pod streho, in če se slučajno zgodi veto v DS, ga bomo, preden odidemo na počitnice, še enkrat obravnavali v DZ," je povedala Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora. "Računamo, da po 23. oziroma 24. juliju, ko se bodo res začele prave parlamentarne počitnice," še dodaja. icon-expand Urška Klakočar Zupančič obljublja, da se bodo še pred parlamentarnimi počitnicami pod streho spravili zakon o RTV. FOTO: Bobo Kot so določili danes, jih septembra med drugim čaka tudi prvo redno plenarno zasedanje. Takrat bo z delom začela še preiskovalka, v središču katere bosta SDS in sum nezakonitega financiranja njihove volilne kampanje.