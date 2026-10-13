Slovenija
Bodo v Sloveniji spet zbirali podatke o narodnosti in veroizpovedi?
Nekateri se morda še spomnite časov, ko so na naša vrata trkali popisovalci in nas spraševali, kdo smo, kako živimo in tudi, katere vere smo. Od zadnjega takšnega popisa je minilo že 24 let. Kdaj bo torej naslednji? In koga razburja napoved Janeza Janše, da bi znova zbirali podatke tudi o narodnosti in veroizpovedi?
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