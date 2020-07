Ali za hitro cesto med Škofijami in Koprom ne bodo več potrebne vinjete in bo tako postala brezplačna? Poslanska pobuda je znova na mizi, sicer ne prvič, saj se ta pojavlja že skoraj 10 let. Pridobili bi več enodnevnih gostov in zmanjšali bi gnečo na lokalnih cestah. Kaj pa na to pravi ministrstvo za infrastrukturo, ki ima zadnjo besedo pri takšni spremembi?