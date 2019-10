Bodo visoke temperature ogrozile postavljanje novih rekordov?

Predvidene zapore cest in trgov: Kongresni trg: od četrtka, 24. oktobra, od 8.00, do nedelje, 27. oktobra 2019, do 24.00. Šubičeva ulica (od Prešernove ceste do Slovenske ceste): od sobote, 26. oktobra, od 5. ure, do nedelje, 27. oktobra 2019, do 24.00. Slovenska cesta (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste – z izjemo dovoza v garažno hišo na Kongresnem trgu): od petka, 25. oktobra, od 15.00, do nedelje, 27. oktobra, do 24.00. Slovenska cesta (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste): v soboto, 26. oktobra, od 10.30, do nedelje, 27. oktobra 2019, do 20.00. Bleiweisova cesta iz smeri Delavski dom od Šubičeve ulice v smeri Viča: v nedeljo, 27. oktobra, od 10.00 do 14.00. Aškerčeva cesta (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste – zaradi postavitve štartnih boksov): v nedeljo, 27. oktobra, od 5.00 do 16.00. GH Kongresni trg:

v nedeljo, 27. oktobra 2019, od 7.00 do 16.00. Parkirna mesta po trasi maratona in polmaratona:

v nedeljo, 27. oktobra, od 8.00 do 16.00. Parkirna mesta na Vegovi ulici:

od petka, 25. oktobra, od 8.00, do nedelje, 27. oktobra 2019, do 24.00. Parkirna mesta na Vodnikovem trgu:

v nedeljo, 27. oktobra 2019, od 0.00 do 24.00. Parkirna mesta v mestnem središču:

v nedeljo, 27. oktobra 2019, od 0.00 do 24.00. Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste: Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo. Prečkanje trase je predvideno v naslednjih križiščih: Slovenska–Tivolska– Trg OF;

Bežigrad– Dunajska cesta– Linhartova ulica (po 10.00 uri);

Samova ulica– Dunajska cesta– Topniška ulica;

Posavskega ulica– Dunajska cesta– Dimičeva ulica;

povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko–Dunajska cesta– Cesta Janeza Porente;

Slovenčeva ulica– Bevkova cesta;

Goriška ulica–Litostrojska ulica;

Pečnikova ulica–Celovška cesta–Ulica Jožeta Jame;

Plešičeva ulica–Regentova cesta–Korenčanova ulica;

Regentova cesta–Majorja Lavriča ulica, Draga–Šišenska ulica–Pod hribom;

Gregorinova ulica–Rožna dolina cesta II;

Barjanska cesta–Cesta v Mestni log;

Zaloška cesta–Kajuhova ulica.