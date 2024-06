Bodo z izgradnjo akumulacije v kamnolomu rešili težavo slovenske Istre?

Eno najbolj perečih težav slovenske Istre, oskrbo s pitno vodo, bi po dolgih desetletjih, kot kaže, končno lahko rešili. Koprska občina, Rižanski vodovod in pristojno ministrstvo so soglasni, da bi bilo najbolj primerno zgraditi akumulacijo v kamnolomu Griža pri Kubedu. Trenutno je v izdelavi elaborat, projekt pa bi, po najbolj optimističnih napovedih, lahko zaključili čez sedem let.