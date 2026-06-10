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Slovenija

Bodo zakopali bojno sekiro?

Ljubljana, 10. 06. 2026 18.53 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Marko Gregorc
Izredna seja DZ

Omejevanje razprave na odborih ali skrb za kulturo dialoga? Po očitkih o pocestniškem in huliganskem obnašanju poslancev v državnem zboru so se poslanci pri predsedniku parlamenta za zaprtimi vrati začeli pogovarjati o kulturi dialoga in načinu vodenja odborov v hramu demokracije. In kaj so ugotovili?

Kaj so se dogovorili šefi poslanskih skupin glede bontona v hramu demokracije ostaja skrivnost.

"Je bilo dejansko dogovorjeno, da se ne komentira in se mi zdi iz tega vidika z vidka zaupanja in obanšanja v DZ, da če se sprejmejo dogovori, da se jih držimom in dejnsko je bilo zmenjeno, da se tega ne komentira," je dejala poslanka Meira Hot. 

Koalicijski poslanci so opozicijskim očitali, da na odborih žalijo in pravocirajo. "Gospa Lena Gregurevič, prosim, da se izključite in se nehate obnašati v tem DZ kot največja huliganka na nogometni tekmi," je dejal Žan Mahnič.

Poslanke Svobode pa so bile ogorčene, ko je predsednik državnega zbora njihovo obnašanje na Facebooku označil za pocestniško. Janja Sluga: "Poslanke svobode se počutimo užalejene in se počutimo užaljene in bomo zaradi tega sporžile tožbo."

"Jaz tega v resnici niti ne razumem, napovedujejo tožbo, da bodo tožile mene, zato ker so se nedostojno vedle v uradnih institucijah," pa odgovarja Stevanović. 

Državni sekretar Vinko Gorenak, zadolžen za komunikacijo med vlado in državnim zborom medtem danes pove, da čustvene izbruhe poslancev razume, a meni. "Jaz nisem prepričan v sankcije, ker veste, da je potrebna dvotretjinska večina tako rekoč, da se neka sankcija izreče in takšno večino bo težko doseči."

Pri predsedniku Državnega zbora naj bi bile vložene vsaj tri prijave kršitev poslanskega etičnega kodeksa. Nakopali so si jih posanec SDS Žan Mahnič, ki je predsednico republike Natašo Pirc Musar označil za "komunajzerko", poslanka Lena Grgurevič zaradi neprmiernih zapisov na družbenih omrežjih ter njen kolega Lenart Žavbi, ki je sprejemanje interventnega zakona označil za "janšizem oziroma fašizem, z najbolj idiotskim obrazom do zdaj".

Hotova pa: "Če bomo sposobni stopiti korak nazaj in če bomo sposobni spoštovati drug drugega, se bo stanje v tem hramu demokracije vrnilo v normalno."

Ali so namere o pokopu bujne sekire med stranemi iskrene se bo pokazalo že v petek. Ko bo razprava na kolegiju predsednika parlamenta odprta za javnost.

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KOMENTARJI20

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Albert Konečnik
10. 06. 2026 20.39
Pri nizkemu nivoju olike pa vsekakor prednjači desni pol, skupaj z nenadomestljivim šefom.
Odgovori
0 0
lokson
10. 06. 2026 20.38
Odstraniš Levico in 3 špilfrderbarce iz Svobode, pa je mir pri hiši.
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
10. 06. 2026 20.37
To se bodo pa čuda dogovorili. Osnovne olike manjka kar precejšnjemu številu poslancev, a tudi sam politični vrh je pri manirah dokaj nizko. Me prav zanima rezultat dogovarjanja.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
10. 06. 2026 20.35
Tovarišice ven pometati da bo mir.
Odgovori
+1
1 0
PridiNaVIDMAX
10. 06. 2026 20.34
Levi tega niso zmožni. Oni dobesedno prosperirajo v kaosu,vulgarnosti in nasilju. Če tega ni, so nesrečni. Preprosto morajo imeti sovražnika, namreč to je del njihove mentalitete in indoktrine.
Odgovori
+0
1 1
Ricinus
10. 06. 2026 20.31
Večina se jih pač obnašajo tako, kot se znajo. Meni je nerodno, ker so oni obraz naroda
Odgovori
+2
2 0
Infiltrator
10. 06. 2026 20.30
To kar se zdaj dogaja v parlamentu je slabše kot ZOO!
Odgovori
+3
3 0
brezveze13
10. 06. 2026 20.24
dvomim levi narcisi izgube vlade ne morejo preboleti pa še kučan jih sekira in gnjavi
Odgovori
+1
5 4
SAKOSAKO
10. 06. 2026 20.22
Ti v parlamentu sploh ne vedo kaj je to bonton!!!!!! To nam kažejo že vrsto let!!!!!
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+5
5 0
Ljudje in zemlja
10. 06. 2026 20.14
Sam si želim ,da gospa Asta večkrat pokaže svoj iskreni nasmeh.
Odgovori
+3
3 0
2fast4
10. 06. 2026 19.50
Kako jo bodo zakopali ce je vse v betonu...
Odgovori
+5
5 0
Sirhakel7
10. 06. 2026 19.48
Vsaj jaz osebno imam raje, da mi nekdo v obraz pove kaj si misli o meni kot pa da me z leporečjem opehari. V tem so naši politiki že 30 let svetovni prvaki.
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+6
6 0
Kardinal v Kristusu
10. 06. 2026 19.47
Poslanec gospod Žan Mahnič je sinonim za bonton, olikanost in kulturno komunikacijo. Gospod je pravi gentleman!
Odgovori
+6
9 3
biggbrader
10. 06. 2026 19.46
Pocestništvo je postala lewa moda.
Odgovori
+1
8 7
Žmavc
10. 06. 2026 19.45
Težko bo spraviti primitivizem iz levaka.
Odgovori
-1
7 8
Misika1967
10. 06. 2026 20.02
Mislis desnaka
Odgovori
-2
3 5
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