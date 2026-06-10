Bodo zakopali bojno sekiro?

Kaj so se dogovorili šefi poslanskih skupin glede bontona v hramu demokracije ostaja skrivnost.

"Je bilo dejansko dogovorjeno, da se ne komentira in se mi zdi iz tega vidika z vidka zaupanja in obanšanja v DZ, da če se sprejmejo dogovori, da se jih držimom in dejnsko je bilo zmenjeno, da se tega ne komentira," je dejala poslanka Meira Hot.

Koalicijski poslanci so opozicijskim očitali, da na odborih žalijo in pravocirajo. "Gospa Lena Gregurevič, prosim, da se izključite in se nehate obnašati v tem DZ kot največja huliganka na nogometni tekmi," je dejal Žan Mahnič.

Poslanke Svobode pa so bile ogorčene, ko je predsednik državnega zbora njihovo obnašanje na Facebooku označil za pocestniško. Janja Sluga: "Poslanke svobode se počutimo užalejene in se počutimo užaljene in bomo zaradi tega sporžile tožbo."

"Jaz tega v resnici niti ne razumem, napovedujejo tožbo, da bodo tožile mene, zato ker so se nedostojno vedle v uradnih institucijah," pa odgovarja Stevanović.

Državni sekretar Vinko Gorenak, zadolžen za komunikacijo med vlado in državnim zborom medtem danes pove, da čustvene izbruhe poslancev razume, a meni. "Jaz nisem prepričan v sankcije, ker veste, da je potrebna dvotretjinska večina tako rekoč, da se neka sankcija izreče in takšno večino bo težko doseči."

Pri predsedniku Državnega zbora naj bi bile vložene vsaj tri prijave kršitev poslanskega etičnega kodeksa. Nakopali so si jih posanec SDS Žan Mahnič, ki je predsednico republike Natašo Pirc Musar označil za "komunajzerko", poslanka Lena Grgurevič zaradi neprmiernih zapisov na družbenih omrežjih ter njen kolega Lenart Žavbi, ki je sprejemanje interventnega zakona označil za "janšizem oziroma fašizem, z najbolj idiotskim obrazom do zdaj".

Hotova pa: "Če bomo sposobni stopiti korak nazaj in če bomo sposobni spoštovati drug drugega, se bo stanje v tem hramu demokracije vrnilo v normalno."

Ali so namere o pokopu bujne sekire med stranemi iskrene se bo pokazalo že v petek. Ko bo razprava na kolegiju predsednika parlamenta odprta za javnost.