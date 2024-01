Bodo zasebni vrtci dostopni le eliti?

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je imenovana delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih. Prvič se je sestala konec decembra lani. Njeni člani so predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin, predstavnik Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter predstavnica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, so sporočili z ministrstva.

"Eno od področij je tudi preučitev zakonskih rešitev ustreznosti sistema financiranja zasebnih vrtcev, ki nimajo pridobljene koncesije, so pa upravičeni do prejemanja sredstev za vsakega vključenega otroka iz občinskega proračuna v višini 85 odstotkov sredstev, ki bi jih občina zagotavljala, če bi bil otrok vključen v istovrstni program javnega vrtca," so pojasnili.