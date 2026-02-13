Bodo zdrahe zamaknile začetek plovne sezone na Soči?

Rafting na Soči FOTO: Shutterstock

Plovbna sezona v Posočju bi se morala začeti 15. marca, vendar v tem trenutku ni znano, ali bodo uporabniki tudi letos kupovali dovolilnice za kobariško in bovško občino posebej ter koliko bodo te stale, prav tako ne, ali bo Soča do tega datuma sploh pregledana in s tem pripravljena na plovbo. Na območju občine Kobarid že zadnji dve sezoni velja poseben občinski odlok o plovbi. Na predlog skupine svetnikov so sicer junija lani v prvem branju sprejeli spremembo odloka, predvsem na področju cenovne politike, vendar je župan Marko Matajurc sklep najprej zadržal, po ponovni potrditvi na občinskem svetu pa sprožil postopek pri upravnem sodišču. Skupina sedmih svetnikov je na občino 5. februarja letos naslovila zahtevo za uvrstitev točke na februarsko sejo, na kateri bi v drugi obravnavi glasovali tudi o tem odloku. Kot izhaja iz besedila predloga, župan ni predlagal odredbe o zadržanju izvajanja odloka niti se za kaj takega ni odločilo sodišče, kar pomeni, da postopek sprejemanja lahko nadaljujejo.

Na Občini Bovec so se konec lanskega leta lotili sprejemanja novega odloka o plovbi, ki pri urejanju plovbe sledi kobariškemu, predlog je bil sprejet v prvem branju in ga bodo ponovno obravnavali danes. Načrtovano je bilo tudi, da se župani vseh treh občin dogovorijo glede enotne cene dovolilnice in nato razdelitve sredstev, vendar po več srečanjih, zadnjem v tem tednu, do sporazuma še ni prišlo. Po besedah bovškega župana Valterja Mlekuža je bil na mizi ob enotni ceni 12,5 ali 15 evrov za dnevno dovolilnico tudi predlog delitve, po katerem bi občini Bovec in Kobarid pobrali po 45 odstotkov iztržka, občina Tolmin pa deset odstotkov, vendar kobariški župan tega ni bil pripravljen sprejeti. Predlog je vključeval tudi polovično ceno v pred- in posezoni. Kot je pojasnil Matajurc, sporazuma v škodo občini ne bo sprejel. Mlekuž je medtem napovedal, da si bodo, četudi ne bo enotnega odloka, še naprej prizadevali vsaj za sporazum o enotni dovolilnici in delitvi sredstev. Občinskemu svetu bo zato na današnji seji v sprejemanje ponudil tudi tovrsten sporazum.