Slovenija

Bodo zdrahe zamaknile začetek plovne sezone na Soči?

Bovec, 13. 02. 2026 09.20 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
STA D.L.
Plovba po Soči

Mesec dni pred načrtovanim začetkom plovbe po Soči v Posočju še ni prišlo do dogovora o enotnem plovbnem režimu in dovolilnicah, prav tako se na prvi razpis za preglednika plovbnega območja ni prijavil nihče. Predvsem zaradi slednjega bi se začetek plovbne sezone utegnil zamakniti. Danes bodo o novem odloku o plovbi odločali v Bovcu.

Rafting na Soči
Rafting na Soči
FOTO: Shutterstock

Plovbna sezona v Posočju bi se morala začeti 15. marca, vendar v tem trenutku ni znano, ali bodo uporabniki tudi letos kupovali dovolilnice za kobariško in bovško občino posebej ter koliko bodo te stale, prav tako ne, ali bo Soča do tega datuma sploh pregledana in s tem pripravljena na plovbo.

Na območju občine Kobarid že zadnji dve sezoni velja poseben občinski odlok o plovbi. Na predlog skupine svetnikov so sicer junija lani v prvem branju sprejeli spremembo odloka, predvsem na področju cenovne politike, vendar je župan Marko Matajurc sklep najprej zadržal, po ponovni potrditvi na občinskem svetu pa sprožil postopek pri upravnem sodišču.

Skupina sedmih svetnikov je na občino 5. februarja letos naslovila zahtevo za uvrstitev točke na februarsko sejo, na kateri bi v drugi obravnavi glasovali tudi o tem odloku. Kot izhaja iz besedila predloga, župan ni predlagal odredbe o zadržanju izvajanja odloka niti se za kaj takega ni odločilo sodišče, kar pomeni, da postopek sprejemanja lahko nadaljujejo.

Preberi še Turisti šokirani zaradi nadzorov v Posočju: 'Kot oborožene racije'

Na Občini Bovec so se konec lanskega leta lotili sprejemanja novega odloka o plovbi, ki pri urejanju plovbe sledi kobariškemu, predlog je bil sprejet v prvem branju in ga bodo ponovno obravnavali danes.

Načrtovano je bilo tudi, da se župani vseh treh občin dogovorijo glede enotne cene dovolilnice in nato razdelitve sredstev, vendar po več srečanjih, zadnjem v tem tednu, do sporazuma še ni prišlo.

Po besedah bovškega župana Valterja Mlekuža je bil na mizi ob enotni ceni 12,5 ali 15 evrov za dnevno dovolilnico tudi predlog delitve, po katerem bi občini Bovec in Kobarid pobrali po 45 odstotkov iztržka, občina Tolmin pa deset odstotkov, vendar kobariški župan tega ni bil pripravljen sprejeti. Predlog je vključeval tudi polovično ceno v pred- in posezoni. Kot je pojasnil Matajurc, sporazuma v škodo občini ne bo sprejel.

Mlekuž je medtem napovedal, da si bodo, četudi ne bo enotnega odloka, še naprej prizadevali vsaj za sporazum o enotni dovolilnici in delitvi sredstev. Občinskemu svetu bo zato na današnji seji v sprejemanje ponudil tudi tovrsten sporazum.

Preberi še Lastniki praznih kampov ob Soči: To je žebelj v krsto našega turizma

V ta namen sta na današnjo sejo v Bovcu vabljena tudi tolminski župan Alen Červ in občinski svetnik občine Kobarid Branko Velišček, ki pa ne zastopa občine.

Na medobčinski upravi vseh treh posoških občin so v začetku leta objavili javno naročilo za pregled plovbne poti, ki se je brez prijav izteklo 6. februarja. Kot je pojasnila direktorica medobčinske uprave Suzana Konec, bo to najverjetneje zamaknilo začetek plovbne sezone.

Tovrsten pregled je zadnja tri leta opravljal GIZ raftarjev Dolina Soče, letos se jim je pogodba iztekla. Predsednik Goran Kavs je dejal, da se na razpis niso prijavljali, ker finančni iztržek glede na vloženo delo in prevzeto odgovornost ni dovolj visok.

"Ugotavljamo tudi, da ponudnik programa za prodajo dovolilnic dobi nesorazmerno višji del prihodka od prodaje kot tisti, ki na terenu skrbi za plovbno pot in za to, da je plovba sploh omogočena," je med drugim dejal Kavs.

Raftarjem trenutni položaj seveda ne ustreza in si želijo čimprejšnjega dogovora glede cene dovolilnic, da se lahko na začetek letošnje sezone ustrezno pripravijo, je še povedal Kavs.

Soča plovna sezona rafting občine dovolilnice

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
13. 02. 2026 11.05
Lakomnost je lepa čednost, tudi tukaj se to lepo vidi. Sem bil prejšnji teden gor, niti kave ne moreš spiti, kaj šele da bi kje kaj pojedel. Vse mrtvo. Iskreno jim želim, da bi bilo tudi čez poletje tako. Če želijo mir, naj tudi imajo mir. Davke pa sami sebi predpisujejo in jih pobirajo.
Odgovori
0 0
rogla
13. 02. 2026 10.53
Sočo je treba čuvati in je ne onesnaževati! Zato prepoved ali krepko zmanjšati dovoljenja za vožnjo po njej!
Odgovori
+0
1 1
galeon
13. 02. 2026 10.46
Me zanima, če imata občini koncesijo države za to kar počneta.
Odgovori
+1
1 0
ŠeVednoPlešem
13. 02. 2026 10.31
Če ni foušije, je za vse dovolj ... Pač tipično dogajanje, ko se vmešata pohlep in zavist . Podobno je bilo denimo s smučiščem Stari Vrh nad Škofjo Loko, pač lokalni kmetje se niso mogli zmenit o razdelitvi denarja in ... smučišče ni obratovalo. A veste, da prebivalci olimpijske Cortine, ki je prestižna lokacija v Alpah, delujejo dejansko kot kooperativa, zadruga ?
Odgovori
+1
1 0
Spark
13. 02. 2026 10.30
Ustavite se..nikoli več,če ni enega rafta na Soči.Po pogovoru z domačini,neki gradijo hotel za hotelom,in so na vseh možnih tv,kakšni reveži so,ker nimajo nikoli dovolj.Zakon jih je presenetil,ker ne morejo već na črno trpati denarja v svoje žepe,ker so bili od zmeraj tako navajeni.Najprej bi morala davčna preveriti izvor denarja..Kar se v tisti dolini dogaja,se nikjer.zakaj je tam sto raft firem?Ker je oaza,ko se to da,to povejo vsi mađari in tujci,ker se tako nikjer ne da.Dolina brez zakona.Komu je sploh še to podobno na miljone raftou itd na Soči?To kar zahteva kobariški župan je drobiž,glede na prihodke iz dejavnosti.Vsi bi samo grabili in grabili samo zase,kot,da je narava in Soča njihova,za kraj nebi vložili pa niti centa.Zadnji vlak je,da se jim stopi na prste,da se vspostavi red na Soči,da se kontrolira karte in prekine delo na črno.
Odgovori
+2
2 0
Razsuti Tovor
13. 02. 2026 10.23
Odgnat vse, tako kot smučarje. Pri Tolminu pa tabla: Niste dobrodošli!
Odgovori
+3
3 0
wsharky
13. 02. 2026 10.01
si bo vsaj reka Soča oddahnila od teh čehov in slovakov
Odgovori
+5
5 0
