Bodo zdravniki, ki ne želijo opravljati nadur, še lahko delali pri zasebnikih?

Poslanci koalicijskih Gibanja Svoboda, SD in Levice so na ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel naslovili pobudo. V njej ministrstvo med drugim pozivajo, naj preveri, ali še vedno obstaja pravna podlaga za veljavnost soglasij zdravnikom za opravljanje dela pri drugih izvajalcih. V slovenjgraški bolnišnici so se za umik teh soglasij že odločili, enako so napovedali tudi v novomeški bolnišnici.

V pobudi so koalicijski poslanci spomnili, da se je 15. januarja začela stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki se iz tedna v teden zaostruje. Posledice dejanj stavkajočih zdravnikov in zobozdravnikov v največji meri čutijo najbolj ranljivi, to so pacientke in pacienti, saj zaostrovanje stavke vpliva na njihovo zdravje in življenje, so opozorili. "V javnosti se že pojavljajo opozorila o številnih zlorabah, med drugim naj bi zdravniki zavračali obravnavo pacientov v okviru svoje službe v javnih zdravstvenih zavodih in jih celo napotovali v svoje zasebne ordinacije, kjer jim ponujajo samoplačniške storitve," so navedli. Zaslužek na račun rušenja javnega zdravstva je stavkajočim zdravnikom in zobozdravnikom po navedbah koalicijskih poslancev omogočen preko podanih soglasij za opravljanje dela pri drugem izvajalcu ali za delo kot samostojnim izvajalcem, ki so urejena v zakonu o zdravstveni dejavnosti.

Soglasje k takem opravljanju dela mora podati direktor javnega zdravstvenega zavoda za največ 12 mesecev, in sicer vedno, kadar so izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji. Med drugim zdravstveni delavec, ki se mu soglasje poda, ne sme odklanjati nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela v javnem zdravstvenem zavodu. Koalicijski poslanci so v pobudi spomnili na besede predstavnikov Fidesa, da naj bi soglasje za nadurno delo umaknila že več kot polovica zdravnikov in zobozdravnikov, ob tem pa direktorji javnih zdravstvenih zavodov že opozarjajo na motnje pri izvajanju delovnih procesov. Zato so poslanci koalicije na ministrstvo za zdravje naslovili pobudo, naj preveri, ali glede na omenjene informacije o preklicu soglasij za nadurno delo še vedno obstaja pravna podlaga za veljavnost soglasij za opravljanje dela pri drugih izvajalcih ali da zdravnik dela tudi kot samostojni izvajalec.

Fides nadaljuje stavko. FOTO: Bobo

Konkurenčna klavzula V pobudi ministrstvu koalicijski poslanci predlagajo tudi, naj s pripravljeno pravno podlago seznani vse direktorje javnih zdravstvenih zavodov in svete zavodov, v pristojnosti katerih je organizacija dela in posledično tudi podeljevanje soglasij za opravljanje dela pri drugem izvajalcu. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je dodatno pojasnila, da ministrstvo sicer neposredne pristojnosti glede soglasij zdravnikov za delo pri drugih izvajalcih nima, saj so direktorji pri tem samostojni. Ministrstvu koalicijski poslanci predlagajo še, naj direktorje javnih zdravstvenih zavodov opozori na dosledno spoštovanje zakonske prepovedi konkurenčne dejavnosti, ki velja tako po zakonu o delovnih razmerjih kot po zakonu o gospodarskih službah. V okviru tega naj ministrstvo preveri, ali direktorji javnih zdravstvenih zavodov pravilno tolmačijo konkurenčno klavzulo in po potrebi izda enotne smernice ali vsaj dopolni in v skladu z v vmesnem času sprejeto zakonodajo dopolni dokument, ki je objavljen na spletni strani ministrstva za zdravje.

V Slovenj Gradcu in Novem mestu umik soglasij za delo pri drugih izvajalcih V slovenjgraški bolnišnici so zdravnikom, ki ne bodo več delali nadur, odrekli soglasja pri drugih izvajalcih."To se bo zgodilo danes, učinek pa ima takojšen," je včeraj za oddajo 24UR napovedal direktor Janez Lavre. Enak ukrep bodo sprejeli tudi v Novem mestu. "Če ne morejo delati pri nas povečanega obsega, potem ocenjujemo, da ne morejo tudi zunaj zavoda," je dejala direktorica tamkajšnje bolnišnice Milena Kramar Zupan. V UKC Maribor je soglasje o nadurnem delu umaknilo 31,6 odstotka zdravnikov. Napovedali so, da se bo vodstvo kliničnega centra danes sestalo z vodji klinik in oddelkov na temo organizacije dela v prihodnje. Iz UKC Ljubljana so že včeraj sporočili, da so "talci dogajanja", zato se ne želijo opredeljevati do stavke in zahtev. Ob tem so napovedali, da bodo ocene vplivov preklicev na organizacijo dela podali v naslednjih dneh. V murskosoboški bolnišnici je soglasje za nadurno delo za zdaj neuradno umaknila ena tretjina zdravnikov. Na vprašanje, ali bodo umaknili soglasja za delo pri drugih izvajalcih, so odgovorili, da bodo o tem razmislili, če bo delovni proces zelo moten. Pričakujejo pa dodatna navodila s strani ministrstva.

