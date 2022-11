Bodo zdravstveni sindikati zaostrili stavkovne aktivnosti?

Na prejšnjih pogajanjih so po njeni oceni sicer naredili korak naprej, ko so se dogovorili, da sindikati pisno podajo specifike, ki jih želijo nasloviti znotraj plačnih skupin J in E3, v kateri so medicinske sestre. Glede teh vprašanj sta pogajalski strani namreč več tednov ostajali vsaka na svojem bregu.

Po besedah Ilešič Čujovičeve je sindikalna stran svojo nalogo opravila in pojasnila ministrstvu poslala pred današnjimi pogajanji. A vladnega predloga danes niso dočakali. "Če ga ne bomo dobili, bomo to razumeli v svojem kontekstu. Od tega bodo odvisne naše nadaljnje poteze. Ne izključujemo, da na pogajanja naslednji teden ne bomo prišli," je dejala v izjavi za STA. Možno je tudi zaostrovanje sindikalnih aktivnostih.

Gre sicer za nadaljevanje pogajanj po novembra lani sklenjenem sporazumu, s katerim se je delu zaposlenih v zdravstveni negi in socialnem varstvu dvignila plača. Ministrstvo, ki ga je takrat še pod drugo vlado vodil nekdanji minister Janez Poklukar in sindikati pa so se v sporazumu še dogovorili, da pogajanja o skupinah, ki jih niso naslovili takrat, nadaljujejo letos. Pri tem pa, kot kaže, na ministrstvu po vodstvom Danijela Bešiča Loredana prihaja do drugačne interpretacije, kot je sindikalna, kaj oz. katere plačne skupine naj bi v pogajanjih naslovili.

Sporazum je sicer sprožil tudi precejšnje nezadovoljstvo v zdravniških vrstah, kjer so opozarjali na porušena razmerja v zdravstvenem timu, in sicer med medicinskimi sestrami in zdravniki. Nezadovoljstvo je vodilo celo v napoved stavke zdravniškega sindikata Fides, ki pa so jo po sklenitvi sporazuma začasno prekinilo. Vzporedno s pogajanji s sindikati zdravstvene nege in socialnega varstva tako potekajo tudi pogajanja o kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike z vsemi reprezentativnimi sindikati.