Bodo že tako visoke plače evroposlancev po novem letu še višje?

Slabih 9400 evrov bruto oziroma približno 5700 evrov neto brez vseh dodatkov. To je mesečna plača evroposlanca, a te številke zelo verjetno kmalu ne bodo več aktualne. Po neuradnih informacijah se bodo evropske plače dvignile še za dodatna dva odstotka in pol, ki zaradi zamrznitve od leta 2020 še nista bila izplačana. Skupni učinek po izračunu Eurostata znaša sedem odstotkov, kar pomeni, da bodo z januarjem bruto plače evroposlancev višje za dobrih 650, komisarjev za skoraj 1450, predsednice Evropske komisije pa za skoraj 2000 evrov.

"O tem dvigu se v Bruslju veliko govori, ampak jaz ga žal še nisem občutila. Plača se nam še ni povišala, tako da o tem pravzaprav vem samo iz medijev," priznava slovenska evroposlanka iz vrst EPP-ja Romana Tomc.

Po mnenju virov v Bruslju bodo zaposleni v evropskih institucijah z inflacijo usklajene plače prejeli januarja, ob tem pa dobili izplačano tudi razliko med obema plačama, in sicer za obdobje zadnjih šestih mesecev.

"Ne pričakujem tega dviga. Pričakujem pa, da bodo zaposleni v institucijah, ki niso funkcionarji, in teh je kar nekaj, do tega dviga vendarle upravičeni," je dejal evroposlanec Klemen Grošelj. Med njimi so to tajniki, asistenti in ostali nižji uradniki, katerih najnižja mesečna evrska plača znaša okrog 2800 evrov bruto.

"Mislim, da se slovenski evropski poslanci nikoli nismo pritoževali nad plačami, nekateri drugi pa so se gotovo, ker v njihovih državah to ni visoka plača," je pojasnila evroposlanka Ljudmila Novak.