Bodoča direktorica NPU mimo razpisa v dogovor z Janšo

Kot smo razkrili že včeraj, se bodo za mesto direktorja NPU potegovali trije kandidati - nekdanji prvi mož Uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav , trenutni v. d. direktorja Igor Lamberger in nekdanji tožilec in zdaj višji sodnik na Upravnem sodišču v Celju Edvard Ermenc . A vsem trem kandidatom je že jasno, da je ta razpis verjetno samo farsa in da v resnici med njimi sploh ne bodo izbirali direktorja NPU. Politika ima očitno povsem drugačne načrte. Kot kaže, bodo Grahovo imenovali za novo v. d. direktorico, zato da bodo lahko objavili nov razpis, na katerega se bo lahko prijavila. In zakaj se že zdaj ni, se sprašujejo v policiji? Grahova je bila na NPU zaposlena tri leta, a v tem času po naših podatkih ni spisala niti ene kazenske ovadbe. Naj bi pa takrat po njo v službo prihajal Rok Snežič , ki je v tesnih stikih s predsednikom vlade. Neuradno pa zaradi domnevnih kaznivih dejanj tudi Snežiča preiskuje Nacionalni preiskovalni urad. Janez Janša nenehno poudarja, da je treba depolitizirati NPU, vse pa kaže, da sam kot predsednik vlade kadruje in izbira vodstvo NPU. Namesto generalnega direktorja, ki po zakonodaji edini lahko izbira in imenuje direktorja NPU. Zdaj pa očitno to zares počne politika.

Mora generalni direktor policije izbrati tistega, ki ga določi politika?

Če držijo informacije, da se je Petra Grah Lazarnajprej sestala s predsednikom vlade, si to lahko predstavljamo samo tako, da jo je on izbral za to funkcijo in naročil v. d. generalnemu direktorju policije, naj jo izbere. Glede na to, da naj bi se Grahova tudi že sestala z Andrejem Juričem, še preden so kandidati z javnega razpisa sploh dobili priložnost, da predstavijo svojo vizijo vodenja NPU, Jurič sploh nima možnosti, da bi morda izbiral med prijavljenimi kandidati. Vladajoča politika pa neuradno ne podpira več Igorja Lambergerja, ki ga je sama izbrala za šefa NPU.

Notranji minister Aleš Hojs je ob razrešitvi nekdanjega direktorja Nacionalnega preiskovalnega uradaDarka Muženiča dejal, "da je bila menjava, ki je bila izvedena na NPU, primerna in ustrezna." Ko so se zgodile hišne preiskave pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku, pa tudi ta zamenjava na vrhu NPU očitno ni več ustrezna. Kot smo poročali že včeraj, je Lamberger padel v nemilost, ker ni uspel zaustaviti kriminalistične preiskave zaradi sporne nabave zaščitne opreme. Išče se torej direktor, ki bo delal po navodilih največje vladne stranke. Ob tem pa pozabljajo, da policija ne more zaustaviti nobene kriminalistične preiskave, ki že potekajo, saj jih usmerjajo tožilci, odredbe pa izdaja sodišče. Torej, policija nobene hišne preiskave ne more izpeljati sama, brez tožilcev in sodnikov. Zato je govoriti o političnih preiskavah, brez dokazov in utemeljenih sumov, močno zavajanje, kajti nobeno sodišče ne bo izdalo odredbe za hišno preiskavo, če za to ne bodo obstajali razlogi.