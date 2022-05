'Bodoča ministrica za vzgojo in šolstvo vstopa v izredne razmere'

"Ne vidim bolj urgentne situacije kot to, da se pravzaprav vlada na čelu z ministrico za izobraževanje takoj loti reševanja stavkovnih zahtev in sklenitve stavkovnega sporazuma," je v odzivu za STA dejal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Branimir Štrukelj.

Poleg tega je po njegovem mnenju ključnega pomena izdelava kompleksne in sistematične perspektive slovenskega izobraževanja za prihodnjih 10 do 20 let. Za začetek predlaga analizo obstoječega stanja, na podlagi katere bi pripravili rešitve, ki bi vodile v zakonske spremembe.

Glede bodočega ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča pa je povedal, da so bili odnosi med njim kot rektorjem Univerze v Ljubljani in Svizom korektni, zato pričakuje, da se bo takoj lotil teh ključnih odprtih vprašanj v visokem šolstvu in znanosti.