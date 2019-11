Bodoči pravnici, ki najbolje na svetu obvladata vesoljsko pravo

Študentki ljubljanske pravne fakultete Katja Grünfeld in Iva Rámuš Cvetkovič sta namreč na tekmovanju v Washingtonu pometli s konkurenco več kot sto ekip z vseh celin sveta in dobili tožbo namišljene države zaradi protipravne prilastitve baze na luni. Res je, sliši se kot znanstvena fantastika, a to je eno najpomembnejših pravnih področij prihodnosti, sta prepričani.