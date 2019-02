Pred vrati so vpisi v prve letnike srednjih šol in na fakultete

V višjem šolstvu se kandidati lahko v prvi letnik prijavijo v dveh prijavnih rokih, in sicer od 12. februarja do 18. marca 2019 ter od 26. avgusta do 30. avgusta 2019.

Zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2019/2020 je 2. april 2019. "Devetošolci, ki se bodo prijavili za vpis v izobraževalni program, za katerega je potrebno poleg osnovnega vpisnega pogoja, to je dokončana osnovna šola, izpolnjevati še dodatne vpisne pogoje, kot je na primer uspešno opravljen preizkus nadarjenosti (na primer za vpis v programe umetniške gimnazije, tehnik oblikovanja, fotografski tehnik … ), pa morajo prijavnico za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oddati na šolo, ki izvaja program, za katerega je potreben dodatni vpisni pogoj, že do 4. marca 2019,"so spomnili z Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ).

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za prihodnje študijsko leto za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe je od 12. februarja do 18. marca 2019. V tem času bodo prijavitelji na spletnem portalu eVŠ lahko oddali elektronsko vlogo. "Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo za vpis, in sicer ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali pa z uporabniškim imenom in geslom, ki ju prijavitelj sam določi pred začetkom izpolnjevanja prijave. V primeru izpolnjevanja prijave za vpis z uporabniškim imenom in geslom mora kandidat obrazec prijave za vpis poslati tudi priporočeno po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi, in sicer najkasneje do 22. marca 2019," so pojasnili z MIZŠ.

Rezultati izbirnega postopka prvega prijavnega roka bodo znani najkasneje do 25. julija 2019. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu. Drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za prihodnje študijsko leto za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe pa bo od 22. do 29. avgusta 2019, so sporočili z MIZŠ.