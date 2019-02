Bodoči študenti in dijaki, ste pripravljeni na informativen dan?

Izbira srednje šole in fakultete je pomembna odločitev, zato so informativni dnevi odlična priložnost, da se mladi podrobneje seznanijo s srednješolskimi in študijskimi programi, ki jih zanimajo. Da se bodo v novem okolju lažje znašli, jim bo na voljo številna pomoč. Na spletu so na voljo uporabne aplikacije, ki jim bodo olajšale prevoze in prihode na fakultete.

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 17.684 učencev in učenk, ki bodo lahko kandidirali na 23.702 vpisnih mestih na srednjih šolah. V štirih javnih visokošolskih zavodih in trinajstih zasebnih visokošolskih zavodih s koncesijo je razpisanih 18.632 vpisnih mest za prvi letnik rednega in izrednega študija. Za državljane RS in držav EU bo razpisanih 16.412 mest, za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva pa 2.220 mest. —MIZŠ

Ker so informativni dnevi določeni s šolskim koledarjem, bodo na vseh srednjih šolah potekali hkrati, in sicer jutri, 15. februarja, in v soboto, 16. februarja. V istem terminu potekajo informativni dnevi tudi v dijaških domovih, na fakultetah, visokih strokovnih šolah in akademijah po Sloveniji. Zasebni visokošolski zavodi se načeloma lahko odločijo tudi drugače. Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni in tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo kandidati dobili na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega zavoda, so pojasnili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). "Ure informativnih dni so različne, zavodi jih določijo sami, zato je najbolje, da bodoči dijaki oziroma študenti pogledajo na spletno stran zavoda oziroma pokličejo na izbrano šolo (fakulteto, visoko šolo)," so dodali. 'Bodoči dijaki, študenti naj si že vnaprej pripravijo vprašanja in na šolah zaprosijo za dodatna pojasnila' MIZŠ dijake in študente spodbuja, naj na informativnih dnevih zastavijo vprašanja, zlasti tisti, ki še kolebajo pri svoji odločitvi."Vzamejo naj si čas, ogledajo šolsko poslopje, razrede, učilnice, predavalnice, spoznajo tudi širšo okolico in morda dostopnost do šole. To je dan, namenjen njim, zato naj ga dobro izkoristijo," so priporočili.

Študentom in dijakom bo ves čas na voljo pomoč. FOTO: POP TV

Na koga se lahkoštudenti in dijakiobrnejo, če sena informativnih dnevihne bodo znašli? Največkrat so na vseh zavodih prisotni tako študenti (oziroma dijaki) kot zaposleni in tudi vodstvo, ki imajo vlogo informatorjev – pomagajo z informacijami in usmeritvami. "Vsekakor pa je nekdo zadolžen za vodenje in organizacijo informativnega dne in je na voljo za morebitna dodatna vprašanja. Izobraževalni zavodi imajo vse informacije objavljene na spletu že pred informativnimi dnevi, lahko pa jih bodoči dijaki, študenti tudi pokličejo," so pojasnili z MIZŠ. Študentska organizacija Slovenije je zbrala uporabne informacije, ki so jih posredovale študentske organizacije treh univerz. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ) Letos bodo fakultete Univerze v Ljubljani (UL) svoja vrata odprle v petek, 15. februarja, ob 10. in 15. uri, in v soboto, 16. februarja, ob 10. uri. ŠOU LJ je pripravila informativno brošuro , s katero bodo lahko bodoči študentje hitreje našli lokacije fakultet in ujeli pravi avtobus do njih. Na najbolj prehodnih točkah v Ljubljani se bodo nahajali tudi informatorji, ki bodo na voljo za vsa ostala vprašanja. "Zaradi velikega števila študijskih programov imajo nekatere fakultete več predstavitev ob različnih urah, zato dijakom priporočamo, da na njihovih spletnih straneh preverijo še točne urnike predstavitev programov, ki jih želijo obiskati," so predlagali s ŠOU LJ. V brošuri, ki jih bodo delili informatorji ŠOU LJ, so krajši opisi fakultet, vozni red vlakov, avtobusov ter zemljevid voznih linij Ljubljanskega potniškega prometa."Brošura je dostopna preko spleta, zato priporočamo, da si jo dijaki že pred informativnima dnevoma preberejo, saj se bodo tako lažje izognili marsikateri zagati," so opozorili na ŠOU LJ.

Vse lokacije fakultet UL so označene v informativni brošuri. FOTO: iStock

Brošure in nasvete bodo informatorji ŠOU LJ sicer delili na info točkah med 9. in 15. uro ter v soboto od 9. do 11. ure: • glavna železniška postaja, • LPP postaja Bavarski dvor, • LPP Aškerčeva, • LPP Kardeljeva ploščad, • LPP Večna pot v petek. Študenstska organizacijaUniverze v Mariboru (ŠOUM) Študenti informatorji bodo v petek, 15. februarja, v Mariboru na voljo dijakom, ki se bodo udeležili letošnjih informativnih dni. V prepoznavni modri barvi bodo bodoče študente usmerjali do želenih fakultet Univerze v Mariboru (UM). "Skupaj z informatorji, ki bodo bodoče študente pričakali v notranjih prostorih fakultet, bodo skrbeli za to, da bodo dobili potrebne informacije o študiju in skušali odgovoriti na čim več vprašanj, ki jih bodo imeli," so sporočili s ŠOUM. Informatorji bodo delili tudi informativne letake, prisotni pa bodo na 12 fakultetah in pred sedežem ŠOUM. Letošnja novost je, da informativni letak vsebuje križanko. Geslo morajo dijaki vpisati na spletno stran, kamor jih pripelje QR-koda. "Tako bomo izžrebali nekaj nagrajencev, ki bodo dobili 'matura box', ki bo vseboval nasvete in pripomočke, kako čim boljše opraviti maturo," so pojasnili s ŠOUM. Nekaj pomembnih usmeritev in informacij za bodoče študente UM: • Po Mariboru lahko potujete z mestnim prometom – vozni redi in linije prometa so na voljo tukaj. • Če se vam porodi še kakšno vprašanje kasneje, lahko o fakultetah in študiju povprašate tudi tutorje –to lahko storite tukaj. • Več informacij o vpisu najdete tukaj. Največji naval osnovnošolcev in dijakov ŠOUM napoveduje v petek, v dopoldanskem času med 9. in 11. uro ter med 13. in 15. uro, ko bodo na posameznih srednjih šolah in članicah UM potekale predstavitve programov in možnosti obšolskih aktivnosti v mestu Maribor. Fakultete UM bodo bodoče študente sicer sprejele ob 10. in 15. uri in v soboto ob 10. uri, kjer se bodo lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, pogoji študija, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi informacijami, ki so pomembne za odločitev o študiju. Fakultete bodo predstavile svoje študijske programe, smeri na teh programih, ter omogočile ogled prostorov: predavalnic, laboratorijev in njihove opreme, so sporočili z UM.

Na informativnih dnevih bodo predstavili tudi obšolske dejavnosti. FOTO: Thinkstock

V petek med 11.30 in 14. uro (med obema časovnima terminoma predstavitev na fakultetah), MU pripravlja že tradicionalni dogodek "Ustvari si prihodnost – kaj je dobro vedeti pred izbiro študija?", ki je namenjen tako bodočim študentom kot njihovim staršem, da bi si tako pridobili čim več informacij, povezanih z izbiro študija. V sklopu dogodka bodo potekale organizirane predstavitve, kjer bodo udeleženci dobili informacije o prijavnem postopku, o bivanju v študentskih domovih, dislociranih fakultetah, o obštudijskih dejavnostih in kariernem svetovanju. Predstavilo se bo tudi Društvo študentov invalidov Slovenije, kjer bo mogoče dobiti nasvete o primernosti posameznih študijev za študente s posebnimi potrebami. Dogodek bo potekal na Rektoratu UM. Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) Na organiziranih srečanjih bodo bodoče študente nagovorili dekani, profesorji in predstavniki fakultet, ki bodo bodočim študentom podrobneje predstavili vsebino izbranih študijskih programov ter možnosti nadaljnjega študija ali zaposlitve po zaključenem dodiplomskem študiju. Spoznali bodo tudi sodelujoče institucije, društva in predstavnike lokalnega okolja, ki jim bodo v času študija s posebnimi ponudbami olajšali bivanje (prehrana s študentskimi boni, ugodnosti …), so sporočili s ŠOUP.

Informativni dnevi so namenjeni mladim, da se prepričajo, ali je določena fakulteta ali srednja šola to, kar jih veseli oziroma želijo početi v življenju. FOTO: POP TV

Na Primorsko z brezplačnim avtobusom Tudi letos dijakom, ki prihajajo na primorski konec iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, Univerza na Primorskem (UP) ponuja petkov organiziran brezplačen avtobusni prevoz. In sicer na relaciji Murska Sobota–Maribor–Celje–Ljubljana–Postojna–Koper–Izola–Portorož (in povratek). Odhod iz Murske Sobote je predviden ob 4. uri zjutraj, prihod v Portorož pa okrog 10. ure. Povratek na isti relaciji je predviden ob 17. iz Portoroža, so sporočili s ŠOUP. Tisti dijaki, ki bi želeli v petek obiskati dve fakulteti – eno v Kopru, drugo v Izoli ali Portorožu – z avtobusnim prevozom so na voljo urniki mestnega prevoza in medlokalnega prevoza. Cena karte na relaciji Koper–Bolnišnica Izola v eno smer stane 0,8 evra, cena karte na relaciji Koper–Portorož v eno smer pa 2,70 evra. V petek Obalna dijaška skupnost (ODS) pod okriljem ŠOUP organizira tudi povratni avtobusni prevoz za dijake na informativne dneve UL. Naljubljanski avtobusni postajibo oba dneva večje število odprtih blagajn Oba dneva bodo blagajne odprte od 5. ure zjutraj do 22.30 v petek in 22. ure v soboto. Prav tako bo v Info centru, ki je dosegljiv na številki 1991, večje število informatorjev, ki bodo sprejemali klice in pomagali potnikom pri informacijah o voznih redih, avtobusnih linijah, lokaciji srednjih šol in fakultet itd. Na svoji spletni strani Avtobusna postaja Ljubljana (APL) je poseben spletni zavihek Informativni dnevi 2019, kjer so na enem mestu zbrane povezave do seznama vseh srednjih šol in dijaških domov, fakultet in študentskih domov UL ter višjih strokovnih šol ter do sheme mestnih ljubljanskih linij do fakultet in srednjih šol. Vozni red na strani prikazuje vse slovenske medkrajevne avtobusne linije, ki imajo na APL odhod ali prihod."Enako kot zadnja leta pričakujemo največ dodatnih potnikov iz obalno in notranjsko-kraške, goriške, gorenjske in koroške regije ter iz jugovzhodne Slovenije. Tako lahko npr. vsak, ki želi v petek ujeti prvo predstavitev izbrane šole ob 9. ali 10. uri, iz Postojne v Ljubljano potuje že ob 6. uri zjutraj in z enim od štirih odhodov, iz Nove Gorice v Ljubljano že ob 4.40 zjutraj, iz Kranja z enim od 21 odhodov, iz Kočevja z enim od 8 odhodov," so nam sporočili z APL.

Promet bo oba dneva zelo povečan, zato APL in LPP svetujeta prevoze z javnimi prevoznimi sredstvi, ki predstavljajo ugodno, udobno, varno in okolju prijaznejšo izbiro prevoza. FOTO: iStock

Nakup povratnih vozovnic je cenejši. "Ob prihodu v Ljubljano pa priporočamo obisk ene od blagajn postaje, kjer lahko potnik kupi mestno kartico Urbano. V primeru, da jo že ima, pa napolni z dobroimetjem," so svetovali z APL. Na peronu 28, ob glavnem prehodu čez avtobusno postajo, bo oba dneva, med 7. in 8. uro zjutraj stal NLB avtobus, ki bo vse mlade in starše brezplačno zapeljal do ljubljanskih šol in nazaj. Odhod avtobusa iz postaje bo točno ob 8. uri. "Ker so mesta na avtobusu omejena svetujemo dovolj zgodnji prihod. Potniki se bodo lahko na avtobusu tudi posladkali," so dodali z APL. Da bo vožnja z avtobusom po Ljubljani lažja: rubrika 'Katera linija pelje do mojega cilja?' Ljubljanski potniški promet (LPP) bo v času informativnih dni na izbranih mestnih linijah, kjer pričakujejo več potnikov, namesto enojnih avtobusov v promet vključil zgibna vozila. Vozni redi bodo tako kot prejšnja leta ostali nespremenjeni. Ena vožnja na mestnem avtobusu stane 1,2 evra in velja 90 minut, v vmesnem času se lahko neomejeno prestopa. "Pred prihodom v Ljubljano je pomembno, da dijaki in študenti obiščejo spletno stran Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) in se seznanijo z vsemi vsebinami, ki bi jim koristile pri potovanju po Ljubljani," svetujejo z LPP. Sočasne napovedi prihodov in prikaz poti ponuja rubrika "Katera linija pelje do mojega cilja?". Na spletni strani si lahko dijaki in študenti preberejo tudi vse na temo šolske vozovnice oziroma urbane in IJPP vozovnice.

Vozovnico za vlak je bolje kupite pred odhodom na vlak, saj je na vlaku dražja. FOTO: Thinkstock