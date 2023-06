Bodoči vojaški pilot in na desetine parov radovednih oči

Martin je eden izmed tistih, ki so sončno nedeljsko dopoldne izkoristili za obisk vojaškega letališča. Vojašnica Jerneja Molana je namreč pripravila dan odprtih vrat, obisk pa je bil množičen. " Septembra pridem v selekcijo vojaških pilotov, kjer te preizkusijo, če si za ta poklic. In če si sprejet, ti ponudijo štipendijo. Zdaj sem namreč že študent prvega letnika strojne fakultete, ta štipendija pa ti da neko zagotovilo, da prideš potem sem v letalsko šolo, kjer se začneš šolati po končani fakulteti. Ja, odločen sem, da bom pilot, to so moje sanje že od nekdaj, " nam pripoveduje 20-letnik s "pilotskimi" očali znamke Ray Ban.

Ostali obiskovalci potrpežljivo čakajo v vrsti, bodoči varuhi slovenskega neba imajo pač prednost. Gre predvsem za družine, saj so vojaške igračke za najmlajše vedno nadvse zanimive, je pa tudi kar nekaj starejših. Iz Dobove so se tako pripeljale tri generacije ene družine: dedek Jože in vnuk Peter sta prišla s štirikolesnikom, Miro in Darinka , Petrova mama in oče, pa z motorjem. "Izkoristili smo lep dan in hkrati videli še vse to," pravi Miro.

Pravi, da vojsko obožuje že od malih nog in namerava postati tudi pogodbeni rezervist Slovenske vojske: "Pravim, da država to potrebuje. Svoje domovine ne smeš pustiti praznih rok. Sicer bom šel v drugo službo, ampak toliko, da sem vsaj usposobljen, da mi lahko sporočijo, če bi prišlo do kakšnih problemov, ker trenutno se v svetu dogajajo take stvari, da bo čedalje bolj kritično," razmišlja.

"Poslali so nas tja zaradi velikega števila letal in helikopterjev, vpletenih v gašenje. Opazili smo, da sta bila naše znanje in usposobljenost ključnega pomena, da smo tam dodali svoj delež in pomagali pri razvrščanju in nadzorovanju letal, ki so gasila požar," opiše, kako so poskrbeli, da se ta ob tolikšni gneči v zraku niso zaletela med seboj.

Imeli pa so še eno nalogo: "Opazovanje terena in lociranje požarnih žarišč ter navajanje letalnikov na te točke, da so pogasili požar," pojasni, kako so s pomočjo svojih opazovalnih naprav, ki omogočajo infrardeč spekter, videli, kje v okolju je topleje in so nato posredovali te koordinate ekipam za gašenje v zraku, da so lahko vodo odvrgle tam, kjer je bila res potrebna.