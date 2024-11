Bodočim učiteljem podelili kar 300 štipendij

Štipendije so bile razpisane za področja, na katerih zaznavajo največjo potrebo po dodatnih učiteljih. To so področja naravoslovja, tehnike, računalništva in posebnih potreb, so v sporočili za javnost pojasnili na ministrstvu.

Za študijsko leto 2024/25 je bilo sprva razpisanih 100 štipendij, zaradi velikega zanimanja pa so število povečali na 300 in po končanem razpisu, ki je bil odprt do 30. oktobra, dodeli vse razpisane štipendije. V prejšnjem študijskem letu so sicer v okviru tovrstnega razpisa dodelili štipendije 46 prijaviteljem, so navedli.

"Veseli me, da smo letos zaznali takšno zanimanje za štipendije, ki bodo šolam v prihodnjih letih zagotovile nove učitelje na področjih, kjer se zaznavajo največji primanjkljaji. Prav tako mi je v zadovoljstvo, da smo na ministrstvu v tako kratkem času uspeli zagotoviti povečanje števila razpisanih štipendij za bodoče učitelje," so v sporočilu navedli besede ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja.

Minister je ob tem dodal, da "marsikatere šole v tem trenutku poročajo o kadrovskih izzivih, takšne spodbude pa so ključne za zagotavljanje novega učiteljskega kadra v prihajajočem obdobju".