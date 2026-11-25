Del civilne družbe je pod drobnogled vzel premoženje stotih najbogatejših Slovenk in Slovencev. "Ključna ugotovitev naše analize je, da se je skupno premoženje najbogatejših prebivalcev povečalo za 461 odstotkov," je povedala novinarka Mladine Monika Weiss.

Leta 2007 je bilo premoženje stotih najbogatejših ocenjeno na 2,2 milijarde evrov, leta 2020 na 5,8 milijarde, letos pa že na 12,5 milijarde evrov. Takšne rasti po njenih besedah niti približno ne dohaja minimalna plača.

Predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič je ob tem opozoril na vprašanje pravičnosti vse večjega premoženjskega razkoraka. "Če najbogatejših 100 uspe obogateti izjemno hitro, nekajkrat hitreje v zadnjih šestih letih kot preostalo prebivalstvo, se lahko legitimno vprašamo, ali je to nesorazmerje na tej stopnji še pravično," je dejal.

Svoje ugotovitve so predstavili tudi v luči decembrskega referendumskega odločanja o zakonu, za katerega menijo, da je napisan v korist najbogatejših. Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je poudarila, da bo odločitev volivcev pomembno vplivala na prihodnjo smer države. "Čez deset dni bomo sprejeli odločitev, v katero smer bo Slovenija šla, in to se nam zdi ena od temeljnih vsebinskih podlag za razmislek," je dejala.

Na drugi strani so prepričani, da bo zakon koristil vsem. Poslanec SDS Luka Simonič je zavrnil očitke in poudaril, da je po njegovem mnenju dovolj zastraševanja javnosti. "Dovolj je bilo spisov, elaboratov, kako zastrašiti narod. Narod se mora povezati v upanju, ker je bilo dovolj davkov, dovolj je bilo dušenja našega gospodarstva. Poslušajmo tiste ljudi, ki so nekaj ustvarili in nekaj prispevali," je pozval.

V bran zakonu, ki ga je širša parlamentarna večina potrdila, še preden je to formalno postala, je stopil tudi prvi predsednik slovenske vlade in član NSi Lojze Peterle, ki je bil kritičen do sindikalistov, ki so sprožili referendumske postopke. Njihovo delo je pospremil z ironično pripombo: "Skorajda sanjam, da bi v naslednjem življenju bil sindikalist. Imel bi visoko plačo, mogoče manjšo kot Štrukelj, imel bi vedno prav, povsod bi bil vabljen in za nič kriv."

Peterle je ob tem poudaril, da je bil zakon izhodišče, okoli katerega se je oblikovala koalicija. "In želim jim in nam, da zmagamo – za!" je dejal.

Kakšno pa je razpoloženje med volivci? Medtem ko je nedavna raziskava Mediane za našo medijsko hišo pokazala, da je število nasprotnikov in podpornikov zakona skoraj izenačeno, je Dnevnikov Vox populi izmeril drugačno razmerje. Po njihovih podatkih zakonu nasprotuje več ljudi, kot ga podpira.