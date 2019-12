Desetletje požarov: vnetljive slovenske predelovalnice odpadkov

Po letu 2017, ko sta zagorela vrhniški Kemis in podjetje Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu, je bilo sicer sprejetih nekaj ukrepov za preprečevanje požarov v industrijskih obratih, a to ni preprečilo občasnih izbruhov v predelovalnicah odpadkov.

Letos sta najbolj odmevala požara v podjetju Publikus v Suhadolah v Občini Komenda ter v industrijski coni Laze pri Kranju. Bera požarov v predelovalnicah odpadkov je tako iz meseca v mesec večja. Preglejmo nekaj večjih incidentov v slovenskih predelovalnicah. 21. julij 2013 Velik požar, s katerim so se gasilci borili več dni, je izbruhnil v obratih za predelavo papirja in plastike podjetja Gorenje surovina v Mariboru. Pri gašenju je sodelovalo več kot 200 gasilcev, trije so potrebovali pomoč zaradi izpostavljenosti vročinskemu valu. Ogenj je uničil dve tretjini industrijske hale za predelavo odpadne električne in elektronske opreme, mletje plastike in skladiščenje ter sončno elektrarno na strehi hale. Preiskava je pokazala, da je izbruhnil zaradi kratkega stika na napajalnem kablu enega izmed strojev.

Višine škode požara v podjetju Gorenje surovina javnosti niso razkrili. FOTO: Zmago Rajbar

1. december 2014 Zagorelo je na dvorišču podjetja za predelavo lesne biomase Ekosistemi v Zalogu. V požaru sta zgorela dva delovna stroja, namenjena predelavi odpadkov, požar pa je izbruhnil pri motornem delu stroja. Škoda je bila ocenjena na pol milijona evrov, uničena sta bila bager in stroj za drobljenje. 9. maj 2016 Zagorelo je v Dinosovem obratu za predelavo odpadkov na Polici pri Naklem. Požar, ki so ga gasilci hitro obvladali, je izbruhnil na liniji za drobljenje kovine znotraj same naprave, kjer so se vneli odpadki. Šlo je za četrti in hkrati največji požar v seriji požarov, ki so se zgodili v nekaj tednih. 15. maj 2017 V tovarni Kemis pri Vrhniki je izbruhnil velik požar. Ker so v tovarni skladiščili nevarne odpadke, kot so olja, laki, topila, barve in zdravila, so morali evakuirati nekaj okoliških prebivalcev, na območju pa se je širil vonj po zažgani plastiki. V gašenju je sodelovalo več kot 250 gasilcev; dva sta potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima. Ogenj je zajel dobrih 871 ton odpadkov. Od tega je zgorelo 201,7 tone odpadkov, dobrih 72 ton jih je bilo nevarnih. Zaradi poškodovane ali staljene embalaže se je razlilo 68,7 tone odpadkov, od tega jih je bilo 36,7 tone nevarnih.

V Kemisu je izbruhnil eden največjih požarov v zadnjih letih. Zgorelo je tudi veliko nevarnih odpadkov. FOTO: Bobo

19. maj 2017 V požaru, ki je izbruhnil na odlagališču odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami, so zagorele bale odpadnega materiala v skupni velikosti okoli 800 kubičnih metrov. Gasilci so požar hitro obvladali. 9. junij 2017 Ogenj je popolnoma uničil stavbo Eko Plastkom v Ljutomeru, v kateri so bile odpadne sveče, plastika in parafin. Ogenj je zajel stavbo v velikosti 80 krat 25 metrov, pri gašenju pa je sodelovalo okrog 300 gasilcev. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je ocenil, da v požaru ni prišlo do katastrofalnih obremenitev vode, zraka, tal in kmetijskih pridelkov. Po ugotovitvah kriminalistov je bil požar podtaknjen. 20. julij 2017 Velik požar je zajel podružnico za predelavo odpadkov podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu. Ker se je požar hitro razširil in izbruhnil na več koncih, je v gašenju sodelovalo skoraj 200 gasilcev. Goreli so plastični odpadki, predvsem odpadni polivinil, kot tudi lesni sekanci in lesni odpadki, vnel pa se je tudi del sistema s sončnimi celicami.

Kmalu po požaru na Vrhniki se je vnelo tudi v Zalogu pri Straži v bližini Novega mesta. FOTO: Bralec

3. september 2017 Zagorelo je na 2500 kvadratnih metrov deponije nevarnih odpadkov družbe Publicus v Suhadolah pri Komendi. Ogenj je izbruhnil v sektorju zbirnega centra odpadkov, kjer so ti že sortirani. Gasilci so s hitrim posredovanjem preprečili, da bi se ogenj razširil na širše območje zbirnega centra, v katerem je bilo veliko gorljivih odpadkov. Gasilci so morali zaradi slabega hidrantnega sistema na območju zbirnega centra vodo za gašenje dovažati od drugod.

Požar v podjetju Publikus FOTO: Miro Majcen

14. april 2019 Požar v lenarški podružnici podjetja Salomon, ki se ukvarja s skladiščenjem in predelavo odpadkov. Ogenj je zajel veliko halo, v kateri so skladiščili odpadne materiale, predvsem papir, plastiko in kovinske delov. Del tega odpadnega materiala se je nahajal pod nadstrešjem, drugi manjši del pa na prostem. Požar je povzročil za 250 tisoč evrov škode, med gašenjem pa je bil poškodovan gasilec. Le pet dni kasneje je izbruhnil nov požar. Pri njegovem gašenju sta se poškodovala delavec podjetja in gasilec, slednji huje. V družbi so prepričani, da je bil drugi požar podtaknjen.

Požar v lenarški podružnici podjetja Salomon je povzročil za četrt milijona evrov škode. FOTO: POP TV

9. maj 2019 Nekaj minut po polnoči je v naselju Suhadole v Občini Komenda, v podjetju Publikus, ki se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadkov, zagorel objekt, velik 5 x 8 metrov. Šlo je za že drugi požar v dveh letih. Požar se je razplamtel na površini okoli 1250 kvadratnih metrov, gorelo je okoli 1500 kubičnih metrov odpadkov. Pri gašenju požara so sodelovali 103 gasilci iz sedmih gasilskih enot in 24 vozil. Na NIJZ so potrdili, da so v zrak šle tudi strupene snovi, a akutnih nevarnosti za zdravje naj ne bi bilo.