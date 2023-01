Bogata izbira modnih oblačil GAP

V spletni trgovini GAP so vam na voljo modna in udobna oblačila za odrasle in otroke po izredno ugodnih cenah.

icon-expand

Naj bo jesen, zima, pomlad ali poletje, na spletu lahko vedno najdete zimska in poletna oblačila za vse starosti in za vse letne čase. Najbolj priljubljena pa so oblačila za prosti čas, ki jih zelo radi nosijo otroci in mladostniki. Zagotovo mednje spadajo trenirke za fante priljubljene blagovne znamke: https://www.gap.si/sl/gap/trenirke-za-fante-spodnji-del GAP, ki so izdelane iz mehke tkanine, na voljo pa so v kosmateni izvedbi za zimski čas, ali pa v tanjši izvedbi iz bombaža in poliestra. Ob straneh imajo stranske žepe, v elastičnem pasu pa je vrvica za zategovanje.

icon-expand

Otroci in mladostniki lahko izbirajo med številnimi barvami, od rjave, bež, temno zelene, črne, modre in sive, do bolj žive roza in pisanih vzorcev, kot je vojaški vzorec v zeleni, modri ali sivi različici. Na voljo so tudi podloženi modeli s koničastim krojem hlačnic, v sproščenem kroju čez boke in stegna. V enaki tkanini in podobnih barvnih odtenkih so najmlajšim na voljo tudi oblačila za toplejše dni, kot so na primer fantovske kratke hlače iz mehke tkanine s preprostim pasom brez zapenjanja, ki zagotavljajo udobje med gibanjem in sproščeno preživljanje prostega časa.

icon-expand GAP FOTO: Arhiv ponudnika

Oblačila za prosti čas tudi za odrasle Tudi odrasli se radi oblačijo v modna, a sproščena oblačila. Tako je izredno priljubljen modni kos moške trenirke spodnji del: https://www.gap.si/sl/gapsi/moske-trenirke, ki je na voljo v zelo različnih velikostih, od XS do XXL. Izbirate lahko med ozkim krojem, ki je oprijet čez boke in stegna ali bolj klasičnim in rahlo širšim krojem s srednje visokim pasom, ki ni tako zelo oprijet. Oblačila za prosti čas so izdelana iz mehke tkanine, ki vsebuje 77 odstotkov bombaža in 23 odstotkov recikliranega poliestra. Pas je elastičen in nastavljiv z vrvico za zategovanje, ob straneh spredaj so žepi, hlačnice pa se zaključijo s patentom. Tkanina je izredno mehka in zagotavlja udobje.

icon-expand