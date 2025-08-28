Slovenija
Bogato obloženi trsi in letina, kakršne v vinogradništvu že dolgo ne pomnijo
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Tudi v vinogradih na Štajerskem se je že začela trgatev, skoraj dva tedna prej kot v zadnjih letih. Toplo poletje, predvsem visoke junijske temperature, nato pa v juliju ravno prav dežja, so naredile svoje, pa še toča in zmrzal sta letos prizanesli. Rezultat pa so bogato obloženi trsi in letina, kakršne že dolgo ne pomnijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.