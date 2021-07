V jeseniški porodnišnici so se razveselili posebne donacije. Dobili so več kot 500 parov ročno pletenih copatk, ki jih bodo razdelili mamicam novorojenčkov. Letos jih je spletla in podarila Bogdana Trpin s Hrušice, ki je za pletenje porabila dobri dve leti. V jeseniški porodnišnici sicer mamice na ta način razveseljujejo že 17 let.

