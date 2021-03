Bogovič kritičen do EPP: To je spolitizirano spreminjanje pravil

V primeru izstopa Fidesza iz EPP bodo v SLS ostali trdni člen EPP, saj ta nima alternative, še pravi Bogovič, ki sicer ne vidi razloga, zakaj bi politična skupina EPP prevzemala pobudo pri reševanju sporov z Orbanom in Fideszom, saj da mora rešitev poiskati predsednik stranke EPP Donald Tusk .

Zaradi prevelikih razhajan j "brezglavo glasovanje v tem trenutku nikakor ne more biti najbolj preudarno, tudi če se s spremembami načeloma strinjamo" , je še dejal evropski poslanec. Ob tem je pozval k rešitvi, ki bo bolj premišljena in sprejemljiva za vse delegacije.

Predvsem pa evropski poslanec obžaluje, da nekateri poslanski kolegi še vedno ne razumejo dovolj specifik, s katerimi se soočajo nekatere delegacije EPP iz mlajših demokracij in držav, ki so se komaj pred 30 leti izvile iz primeža komunizma, ter da "padajo na finto" očitkov evropske levice.

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je izrazil obžalovanje, da spremembe poslovnika skupine EPP potekajo v kontekstu konkretnega primera Fidesza, saj da je to nekonstruktivno. Takšno spolitizirano spreminjanje pravil po njegovem mnenju tudi slabi EPP, kar je v primarnem interesu politične konkurence.

Franc Bogovič in Ljudmila Novak sta tokrat vsak na svojem bregu.

Novakova (NSi/EPP) je pred sredinim glasovanjem za STA povedala, da je ena od predlagateljev sprememb poslovnika politične skupine EPP in da bo tako te spremembe podprla. Ne glede na razvoj dogodkov, ki ga je sicer težko napovedovati, pa bo ostala v politični skupini EPP.

Na vprašanje, ali bo v primeru glasovanja o izključitvi oziroma zamrznitvi pravic Fidesza prvo oziroma drugo možnost podprla, je odgovorila, da je treba najprej počakati, da se glasovanje o tem dejansko zgodi. V sredo je namreč predvideno le glasovanje o spremembi poslovnika.

O tem, kaj bo v sredo storil Orban, ki je napovedal, da bo v primeru potrditve sprememb poslovnika sam umaknil Fidesz iz politične skupine EPP, Novakova ne želi ugibati, češ da to vesta samo Orban in Fidesz.

Za komentar dogajanja v povezavi s Fideszom in EPP je STA prosila tudi evropska poslanca Romano Tomc in Milana Zvera iz vrst SDS, ki sta poleg Bogoviča in Novakove slovenska člana politične skupine EPP, vendar njunih odgovorov za zdaj nismo dobili.

Politična skupina EPP bo v sredo glasovala o spremembi poslovnika, ki naj bi vodila v izključitev ali zamrznitev pravic članov Fidesza. Pričakuje se podpora spremembi. Vprašanje pa je, ali bo Fidesz nato sam izstopil iz EPP ali bo pozneje sledilo glasovanje o njegovi izključitvi oziroma zamrznitvi pravic.

Desnosredinska stranka EPP, najvplivnejša evropska politična družina, je sicer marca 2019 zamrznila članstvo Fidesza, a njegovi evropski poslanci so še naprej delovali kot del politične skupine EPP v Evropskem parlamentu.