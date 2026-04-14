Bohinj dobiva reševalno vozilo, doslej čakali tudi eno uro

Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, so imeli nujno medicinsko pomoč v Bohinju urejeno tako, da se je ob klicu na številko 112 aktiviral zdravnik v bohinjskem zdravstvenem domu in odšel na kraj dogodka. Z uvedbo klicnega centra Bohinj v sistem ni bil vključen, nudenje nujne medicinske pomoči pa se je spremenilo tako, da se aktivira ekipa z Bleda. Ta do različnih območij bohinjske občine potrebuje 45 minut, v času prometne gneče pa lahko tudi eno uro ali več.

Na ta problem so opozorili ministrstvo za zdravje in na sestankih skupaj z Zdravstvenim domom Bled ter Osnovnim zdravstvom Gorenjske iskali ustrezne rešitve. "Ministrstvo za zdravje je prepoznalo kritične potrebe v Bohinju, kjer razmere brez okrepitve, sploh v času turistične sezone, verjetno ne bi bile v redu," je povedal direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Matjaž Žura.

Dogovorili so se za rešitev, ki že nekaj let uspešno deluje v Kranjski Gori. Tam je v okviru nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Jesenice vsak dan od 7. do 19. ure prisotno reševalno vozilo. "Ta model je bil prepoznan za dobrega in, glede na prometne zastoje, bo dobra rešitev tudi za Bohinj," je prepričan Žura.