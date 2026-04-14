Bohinj dobiva reševalno vozilo, doslej čakali tudi eno uro

Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, so imeli nujno medicinsko pomoč v Bohinju urejeno tako, da se je ob klicu na številko 112 aktiviral zdravnik v bohinjskem zdravstvenem domu in odšel na kraj dogodka. Z uvedbo klicnega centra Bohinj v sistem ni bil vključen, nudenje nujne medicinske pomoči pa se je spremenilo tako, da se aktivira ekipa z Bleda. Ta do različnih območij bohinjske občine potrebuje 45 minut, v času prometne gneče pa lahko tudi eno uro ali več.
Na ta problem so opozorili ministrstvo za zdravje in na sestankih skupaj z Zdravstvenim domom Bled ter Osnovnim zdravstvom Gorenjske iskali ustrezne rešitve. "Ministrstvo za zdravje je prepoznalo kritične potrebe v Bohinju, kjer razmere brez okrepitve, sploh v času turistične sezone, verjetno ne bi bile v redu," je povedal direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Matjaž Žura.
Dogovorili so se za rešitev, ki že nekaj let uspešno deluje v Kranjski Gori. Tam je v okviru nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Jesenice vsak dan od 7. do 19. ure prisotno reševalno vozilo. "Ta model je bil prepoznan za dobrega in, glede na prometne zastoje, bo dobra rešitev tudi za Bohinj," je prepričan Žura.
V Bohinju bo tako vsak dan, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki, 12 ur dnevno stacionirano reševalno vozilo, ki bo zagotavljalo nujno oskrbo. Organizirano bo v okviru blejske reševalne postaje, ki bo zagotavljala kader in opremo. V nujnem reševalnem vozilu bosta diplomirani zdravstvenik in zdravstveni tehnik.
V intervencijo nujnega reševalnega vozila se bodo po potrebi prek dispečerskega sistema vključevali tudi bohinjski trije zdravniki družinske medicine. Ob sobotah in nedeljah ter v času poletne turistične sezone pa bo Občina Bohinj z lastnimi sredstvi zagotavlja še dodatno ekipo zdravnika in diplomirane medicinske sestre, ki sta ves čas na voljo za nujne intervencije.
Direktorica Zdravstvenega doma Bled Lidija Pretnar Pristov je pojasnila, da bodo nujno reševalno vozilo za Bohinj skupaj z ekipo verjetno uspeli zagotoviti s 1. junijem, saj je to povezano z nakupom novega vozila in novimi zaposlitvami. Obe obstoječi reševalni vozili bosta namreč ostali na Bledu.
Glede izkušenj z novim dispečerskim sistemom, v katerega so se gorenjski zdravstvenimi domovi vključili s februarjem, je Lidija Pretnar Pristov dejala, da bo prava preizkušnja prišla v času poletne turistične sezone. "Že sedaj pa smo opazili, da so za naše območje velikokrat sprožena tudi jeseniška in tržiška reševalna vozila," je dejala.
Opozorila je tudi na to, da Zdravstveni dom Bled nima priznanega vozila urgentnega zdravnika, kar jim velikokrat otežuje delo. Zdravnik mora namreč počakati oziroma se pridružiti ekipi v nujnem reševalnemu vozilu. Sam ni mobilen, saj nima ustreznega vozila, s katerim bi lahko šel z medicinsko sestro sam na teren.
