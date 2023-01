Bohinj: dobrodošli v srcu Alp

Bohinj je pokrajina, ki je čudovita v vseh letnih časih. Čez leto nudi kolesarske in pohodne poti, poleti se na ohladitev v Bohinj pobegne pred mestno vročino, pozimi pa je raj za adrenalinske športe na snegu. Ne glede na letni čas pa je narava vedno čudovita, za kar so poskrbeli že predniki, ki so ohranili biodiverziteto in tradicijo. Sedaj pa se je skrb prenesla na mlajše generacije, s katerimi je o uspešnosti ohranjanja narave govorila tudi novinarka Špela Jereb.