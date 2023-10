V Železnikih otroke zadržali v šoli, zaposlene iz podjetja evakuirali

Medtem ko je noč minila relativno mirno, pa so obilne padavine, zlasti na območju Sorice in Podbrda, povzročile precej težav dopoldne ne le na primorski, temveč tudi na gorenjski strani. V Selški dolini je na več mestih prestopila bregove Selška Sora, poplavilo je tudi več mostov in cest tako proti Zalemu Logu pod Sušo kot proti Smolevi, pa tudi v soteski proti Škofji Loki.

Župan Železnikov Marko Gasser je sporočil, da so zaradi vremenskih razmer učence v šoli zadržali vsaj do 13.30, da so ostali na varnem. Po njegovih informacijah se je sprožilo vsaj pet zemeljskih plazov, številne ceste so neprevozne. Na teren so že poslali težko mehanizacijo, da bo sanacija stekla čim prej. Poplavljeni so tudi številni stanovanjski objekti.

O posameznih intervencijah zaradi močnega dežja in vetra poročajo tudi iz večine ostalih gorenjskih občin. Na Jesenicah pa so jih zaskrbeli predvsem morebitni premiki plazov nad Koroško Belo. Civilna zaščita si je stanje na terenu ogledala, dnevno poročilo Geološkega zavoda Slovenije pa ji priporoča nadaljnje spremljanje dogajanja na terenu.

O več intervencijah poročajo tudi iz Škofje Loke. Voda je ponekod prestopila bregove, nekatere ceste niso bile prevozne, trenutno pa ostaja zaprt le še podvoz v Bodovljah. Ob eni izmed hiš se je sprožil dodaten plaz, podtalnica pa je zalila nekaj kleti, so povzeli na Občini Škofja Loka, kjer so veseli, da posledice deževja tokrat niso bile tako hude kot v začetku avgusta.

Iz kranjskega regijskega centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da je bil danes med 8.00 in 8.30 na Zgornji Sorici zabeležen močan naliv, saj je v pol ure padlo več kot 20 litrov dežja na kvadratni meter. Enako močan naliv je bil med 9.00 in 9.30 zabeležen tudi na Krnu.

V kamniški občini razmere spremljajo

Deževje v kamniški občini zjutraj še ni povzročalo večjih težav. Kot je povedal vodja intervencije Jože Oblak, razmere ves čas spremljajo in skrbijo, da so vodotoki normalno pretočni.

Po besedah Oblaka so glede na vremenske napovedi že v četrtek zvečer na kritična mesta postavili bagre, tovornjake in drugo mehanizacijo. Gasilci od prvega dežja opravljajo nadzor na kritičnih mestih rek in hudourniških potokov, ponekod s stalnimi stražami, drugod z obhodi. In tako lahko na mestih, kjer bi morebiti prišlo do poškodb brežine, te takoj sanirajo. Na mestih, kjer so mostovi, pa poskrbijo za takojšnjo odstranitev večjih naplavin, da reke ostanejo normalno pretočne.

Najbolj aktivni so bili na območjih Kamniške Bistrice, dolin Bistričice in Črne, pa tudi v delu Tuhinjske doline. Gre za območja, ki jih je prizadela ujma v začetku avgusta. Ocena je, da bi bilo stanje, če ne bi posredovali z mehanizacijo, približno takšno kot v avgustu, saj bi na prehodih in ob mostovih lahko prišlo do zajezitve in prestopa rek, pravi Oblak.

Najbolj ogrožene prebivalce vasi Klemenčevo in Bistričica so zaradi domnevne aktivnosti plazu Blate opoldne preventivno evakuirali. 107 prebivalcev iz 44 objektov so nastanili v osnovni šoli Stranje, nekateri pa so odšli k sorodnikom. Po pregledu plazu so ugotovili, da plaz ni spremenil svoje oblike, zato se evakuirani lahko vrnejo domov.